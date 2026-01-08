Mercados y centros turísticos de la ciudad operarán este viernes 9 de enero

La Alcaldía de Panamá informó que este viernes 9 de enero varios mercados municipales y centros turísticos permanecerán abiertos para la atención al público, con horarios especiales.

Horarios de atención de los Mercados San Felipe Neri y de Mariscos

Mercado San Felipe Neri:

de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mercado de Mariscos:

Mayoristas: 2:00 a.m. a 10:00 a.m.

Minoristas: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.

Área de restaurantes: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Food Court Sabores del Chorrillo:

horario extendido de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Centro Turístico Mi Pueblito:

de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mercados que permanecerán cerrados

La Alcaldía detalló que no brindarán atención al público durante todo el día los siguientes establecimientos:

Mercado Municipal de Pueblo Nuevo

Mercado de Pacora

Mercado Periférico de Alcalde Díaz

Mercado de Artesanías de Balboa

Mercado El Cruce de Calidonia

Centro de Buhonerías del Viaducto 3 de Noviembre

Centro de Artesanías Las Américas

Salsipuedes

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar en cuenta estos horarios al momento de realizar sus compras o planificar visitas a estos puntos de la ciudad.