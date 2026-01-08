Panamá Nacionales -  8 de enero de 2026 - 15:23

Mercados y centros turísticos de la ciudad operarán este viernes 9 de enero

Los Mercados San Felipe Neri, de Mariscos y los centros turísticos de la ciudad operarán este viernes 9 de enero, informa la Alcaldía de Panamá

@BlandonJose
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá informó que este viernes 9 de enero varios mercados municipales y centros turísticos permanecerán abiertos para la atención al público, con horarios especiales.

Horarios de atención de los Mercados San Felipe Neri y de Mariscos

Mercado San Felipe Neri:

  • de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mercado de Mariscos:

  • Mayoristas: 2:00 a.m. a 10:00 a.m.
  • Minoristas: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
  • Área de restaurantes: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.

Food Court Sabores del Chorrillo:

  • horario extendido de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Centro Turístico Mi Pueblito:

  • de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Mercados que permanecerán cerrados

La Alcaldía detalló que no brindarán atención al público durante todo el día los siguientes establecimientos:

  • Mercado Municipal de Pueblo Nuevo
  • Mercado de Pacora
  • Mercado Periférico de Alcalde Díaz
  • Mercado de Artesanías de Balboa
  • Mercado El Cruce de Calidonia
  • Centro de Buhonerías del Viaducto 3 de Noviembre
  • Centro de Artesanías Las Américas
  • Salsipuedes

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar en cuenta estos horarios al momento de realizar sus compras o planificar visitas a estos puntos de la ciudad.

