Mercados y centros turísticos de la ciudad operarán este viernes 9 de enero

La Alcaldía de Panamá informó que este viernes 9 de enero varios mercados municipales y centros turísticos permanecerán abiertos para la atención al público, con horarios especiales.
Horarios de atención de los Mercados San Felipe Neri y de Mariscos
Mercado San Felipe Neri:
-
de 5:00 a.m. a 4:00 p.m.
Mercado de Mariscos:
- Mayoristas: 2:00 a.m. a 10:00 a.m.
- Minoristas: 5:00 a.m. a 5:00 p.m.
- Área de restaurantes: 10:00 a.m. a 11:00 p.m.
Food Court Sabores del Chorrillo:
- horario extendido de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.
Centro Turístico Mi Pueblito:
- de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Mercados que permanecerán cerrados
La Alcaldía detalló que no brindarán atención al público durante todo el día los siguientes establecimientos:
- Mercado Municipal de Pueblo Nuevo
- Mercado de Pacora
- Mercado Periférico de Alcalde Díaz
- Mercado de Artesanías de Balboa
- Mercado El Cruce de Calidonia
- Centro de Buhonerías del Viaducto 3 de Noviembre
- Centro de Artesanías Las Américas
- Salsipuedes
Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar en cuenta estos horarios al momento de realizar sus compras o planificar visitas a estos puntos de la ciudad.