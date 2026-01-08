ACODECO advierte: Útiles, libros y uniformes escolares no pagan ITBMS durante todo el año

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) recordó a la ciudadanía que los útiles, libros y uniformes escolares incluidos en el listado oficial están exentos del pago del ITBMS del 7 % durante todo el año, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.

El recordatorio se da ante el inicio de los preparativos comerciales para el periodo escolar, cuando aumenta la demanda de insumos educativos en distintos establecimientos del país.

Acodeco subrayó que los comercios están obligados a mantener visible el listado de artículos exonerados, con el fin de que los consumidores puedan identificar claramente los productos que no deben pagar impuesto y ejercer plenamente sus derechos.

Este beneficio aplica tanto para estudiantes de centros educativos públicos como privados.

Listado de artículos exonerados del ITBMS según ACODECO

Acodeco monitoreará precios de útiles escolares

Según la Ley 17 de 15 de julio de 1992 y el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 7 de marzo de 2008, los artículos exentos incluyen:

Material educativo

Libros y textos de cualquier género

Publicaciones y revistas educativas clasificadas por el MEDUCA

Cuadernos

Lápices

Etiquetas de cuaderno

Tijeras punta roma

Loncheras escolares

Masilla

Témperas

Juegos de geometría

Sacapuntas manuales

Borradores

Libros de colorear y de cuentos

Mapas físicos, políticos e históricos

Croquis de todo tipo

Reglas, plantillas, curvas y transportadores

Papeles: crespón, manila, construcción y plástico para forrar cuadernos

Acuarela

Cartulina y cartoncillos

Cartapacios y portafolios, con o sin diseños

Artículos con tope de precio

Goma (hasta B/. 2.00 por unidad)

por unidad) Bolígrafo (hasta B/. 1.00 por unidad)

por unidad) Mochilas escolares (hasta B/. 30.00 )

) Zapatillas para educación física (hasta B/. 30.00 )

) Zapatos escolares (hasta B/. 40.00 )

) Correas (hasta B/. 15.00)

Uniformes y vestimenta escolar

Camisa escolar (manga corta y larga)

Camiseta escolar

Pantalón escolar

Falda escolar

Peticote escolar

Calcetines escolares

Bata de laboratorio

Bata de talleres

Insignias y corbatas escolares

Artículos para educación física (franelas, suéteres, pantaloncitos, medias y zapatillas)

Chaquetas, sacos y calentadores con el distintivo del centro educativo

Capotes escolares

Denuncias y vigilancia

Acodeco exhortó a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la aplicación de la exoneración del ITBMS. Entre las faltas más comunes se encuentran:

Cobro indebido del 7 %

Publicidad engañosa

Venta atada de productos

Falta de precios a la vista o cobros superiores a los permitidos

Las denuncias y consultas pueden realizarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de: WhatsApp y Telegram: 6330-3333, Redes sociales: @AcodecoPma y Sitio web oficial:www.acodeco.gob.pa