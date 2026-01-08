ACODECO advierte: Útiles, libros y uniformes escolares no pagan ITBMS durante todo el año

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recordó a la ciudadanía que los útiles, libros y uniformes escolares incluidos en el listado oficial están exentos del pago del ITBMS del 7 % durante todo el año, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
Acodeco subrayó que los comercios están obligados a mantener visible el listado de artículos exonerados, con el fin de que los consumidores puedan identificar claramente los productos que no deben pagar impuesto y ejercer plenamente sus derechos.
Este beneficio aplica tanto para estudiantes de centros educativos públicos como privados.
Listado de artículos exonerados del ITBMS según ACODECO
Según la Ley 17 de 15 de julio de 1992 y el Decreto Ejecutivo N.º 16 de 7 de marzo de 2008, los artículos exentos incluyen:
Material educativo
- Libros y textos de cualquier género
- Publicaciones y revistas educativas clasificadas por el MEDUCA
- Cuadernos
- Lápices
- Etiquetas de cuaderno
- Tijeras punta roma
- Loncheras escolares
- Masilla
- Témperas
- Juegos de geometría
- Sacapuntas manuales
- Borradores
- Libros de colorear y de cuentos
- Mapas físicos, políticos e históricos
- Croquis de todo tipo
- Reglas, plantillas, curvas y transportadores
- Papeles: crespón, manila, construcción y plástico para forrar cuadernos
- Acuarela
- Cartulina y cartoncillos
- Cartapacios y portafolios, con o sin diseños
Artículos con tope de precio
- Goma (hasta B/. 2.00 por unidad)
- Bolígrafo (hasta B/. 1.00 por unidad)
- Mochilas escolares (hasta B/. 30.00)
- Zapatillas para educación física (hasta B/. 30.00)
- Zapatos escolares (hasta B/. 40.00)
- Correas (hasta B/. 15.00)
Uniformes y vestimenta escolar
- Camisa escolar (manga corta y larga)
- Camiseta escolar
- Pantalón escolar
- Falda escolar
- Peticote escolar
- Calcetines escolares
- Bata de laboratorio
- Bata de talleres
- Insignias y corbatas escolares
- Artículos para educación física (franelas, suéteres, pantaloncitos, medias y zapatillas)
- Chaquetas, sacos y calentadores con el distintivo del centro educativo
- Capotes escolares
Denuncias y vigilancia
Acodeco exhortó a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad relacionada con la aplicación de la exoneración del ITBMS. Entre las faltas más comunes se encuentran:
- Cobro indebido del 7 %
- Publicidad engañosa
- Venta atada de productos
- Falta de precios a la vista o cobros superiores a los permitidos
Las denuncias y consultas pueden realizarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de: WhatsApp y Telegram: 6330-3333, Redes sociales: @AcodecoPma y Sitio web oficial:www.acodeco.gob.pa