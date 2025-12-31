Acodeco publicará lista de agencias de viaje por Mundial 2026

Ante el creciente interés de ciudadanos panameños en paquetes turísticos relacionados con la participación de la Selección Mayor Masculina de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) anunció que a partir del próximo 2 de enero publicará la lista oficial de agencias de viaje constituidas y registradas en el país.

La entidad informó que esta medida busca proteger los derechos de los consumidores frente a posibles estafas, publicidad engañosa o contratación de servicios turísticos con empresas no autorizadas, en un contexto de alta demanda por viajes internacionales vinculados al evento deportivo más importante del mundo.

“Acodeco exhorta a los agentes económicos interesados en aparecer en la lista a remitir su intención de manera formal, acreditando su condición de agencia de viajes con la documentación correspondiente”, detalló la institución. “Acodeco exhorta a los agentes económicos interesados en aparecer en la lista a remitir su intención de manera formal, acreditando su condición de agencia de viajes con la documentación correspondiente”, detalló la institución.

ACODECO publicará lista de agencias para viajar al mundial

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2006382347604623403?s=20&partner=&hide_thread=false Ante el creciente interés de ciudadanos panameños en paquetes turísticos por la participación de la Selección Mayor Masculina de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) informó que a partir del 2 de… pic.twitter.com/LIk6WFtder — Telemetro Reporta (@TReporta) December 31, 2025

La publicación de este listado permitirá a los consumidores verificar previamente si una agencia está debidamente registrada antes de adquirir paquetes que incluyen boletos aéreos, hospedaje, entradas a partidos y otros servicios asociados al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Acodeco reiteró el llamado a la ciudadanía a informarse, comparar precios y exigir contratos claros, además de denunciar cualquier irregularidad relacionada con la venta de paquetes turísticos. Asimismo, recordó que la institución mantiene canales habilitados para recibir consultas y reclamos de los consumidores.

Con esta acción preventiva, la entidad busca fortalecer la transparencia del mercado turístico, especialmente ante eventos de alto impacto como la Copa Mundial, donde suele incrementarse la oferta informal y el riesgo para los compradores.