AAUD asumirá recolección de basura en San Miguelito hasta el 19 de enero

La AAUD intervendrá el servicio de recolección de basura en San Miguelito desde el 1 de enero, tras el anuncio del mandatario ante la crisis de aseo.

AAUD. Basura cerca de una iglesia en San Miguelito

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) realizará de forma directa la recolección de desechos sólidos en el distrito de San Miguelito hasta el próximo 19 de enero, como parte de una intervención urgente para atender la grave crisis de basura que afecta a comunidades del sector.

La medida entrará en vigencia a partir de este jueves 1 de enero, luego de reiteradas denuncias de los moradores, quienes aseguran que la acumulación de desechos se ha convertido en un problema diario que impacta la salud, el ambiente y la calidad de vida.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, anunció la intervención tras advertir que la situación podría derivar en una crisis sanitaria si no se toman acciones inmediatas.

AAUD asumirá recolección de basura en San Miguelito

“San Miguelito vive una crisis de aseo que puede derivar en una crisis sanitaria. Anuncio la urgente intervención de nuestra Autoridad de Aseo con el fin de dar respuesta a la población”, afirmó el mandatario. “San Miguelito vive una crisis de aseo que puede derivar en una crisis sanitaria. Anuncio la urgente intervención de nuestra Autoridad de Aseo con el fin de dar respuesta a la población”, afirmó el mandatario.

Mulino explicó que el Gobierno Nacional destinará fondos extraordinarios, los cuales serán descentralizados para apoyar la operación, siguiendo el mismo mecanismo aplicado en otros municipios del país con dificultades en el servicio de recolección.

La decisión se produce luego de una solicitud formal presentada por la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, al secretario de Metas, José Ramón Icaza, quien estará a cargo de coordinar las acciones interinstitucionales durante el periodo de intervención.

El presidente también resaltó la participación del diputado Luis Eduardo Camacho, destacando su interés en promover soluciones concretas para el distrito.

Las autoridades indicaron que durante la intervención se reforzará la frecuencia de recolección y se evaluará la situación operativa del servicio, mientras los residentes esperan que la medida alivie una problemática que se ha prolongado por semanas en distintos corregimientos.

