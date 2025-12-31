Mayer Mizrachi propone convertir a Panamá en destino turístico de Año Nuevo

El alcalde de la ciudad capital, Mayer Mizrachi, propuso convertir a Panamá en un destino turístico para la celebración del Año Nuevo, mediante la creación de un evento anual, similar al tradicional desfile navideño.
A través de sus redes sociales, el alcalde explicó que la iniciativa busca posicionar a la ciudad como un punto de referencia regional para las celebraciones de fin de año, al tiempo que se genera una nueva alternativa de esparcimiento para residentes y visitantes.
La propuesta se enmarca dentro de los esfuerzos de la administración municipal por impulsar el turismo urbano, dinamizar la economía local y fortalecer la agenda cultural y recreativa de la capital.