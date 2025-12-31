Panamá Nacionales -  31 de diciembre de 2025 - 12:29

Mayer Mizrachi propone convertir a Panamá en destino turístico de Año Nuevo

El alcalde Mayer Mizrachi propone crear un evento anual para posicionar a Panamá como destino turístico de Año Nuevo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El alcalde de la ciudad capital, Mayer Mizrachi, propuso convertir a Panamá en un destino turístico para la celebración del Año Nuevo, mediante la creación de un evento anual, similar al tradicional desfile navideño.

A través de sus redes sociales, el alcalde explicó que la iniciativa busca posicionar a la ciudad como un punto de referencia regional para las celebraciones de fin de año, al tiempo que se genera una nueva alternativa de esparcimiento para residentes y visitantes.

Alcalde Mayer Mizrachi propone crear un evento anual

"Panamá necesita ser destino de año nuevo. Para ello crearemos un nuevo evento anual como se ha vuelto el desfile, pero en celebración del año nuevo. Esto no solo le dará un atractivo turístico a la ciudad, sino algo qué hacer a los ciudadanos para celebrar el año nuevo", escribió Mizrachi.

La propuesta se enmarca dentro de los esfuerzos de la administración municipal por impulsar el turismo urbano, dinamizar la economía local y fortalecer la agenda cultural y recreativa de la capital.

