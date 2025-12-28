Renovación del Barrio Chino será inaugurada en abril, anuncia Mayer Mizrachi

El alcalde de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que la renovación del Barrio Chino será inaugurada en el mes de abril, como parte de un proyecto de revitalización urbana y turística impulsado por el Municipio de Panamá.

“Haremos de esta calle un atractivo turístico que conecte el Casco Antiguo con el Mercado de Mariscos”, afirmó el alcalde, al destacar el valor cultural, histórico y comercial de esta zona tradicional de la ciudad.

Conexión turística y rescate urbano del Barrio Chino

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mayer/status/2005383110159188319?s=20&partner=&hide_thread=false Renovacion de barrio chino será inaugurada en abril. Haremos de esta calle un atractivo turistico que conecta al Casco Viejo con el mercado de marisco. pic.twitter.com/g404RI8HyG — Mayer Mizrachi (@Mayer) December 28, 2025

La intervención busca transformar el Barrio Chino en un corredor peatonal atractivo, que fortalezca la experiencia de visitantes nacionales y extranjeros, integrando gastronomía, comercio, identidad cultural y espacio público.

Según lo anunciado, la renovación permitirá mejorar la movilidad, el entorno urbano y la proyección turística de un área estratégica que sirve de enlace entre dos de los puntos más visitados de la capital: el Casco Viejo y el Mercado de Mariscos.

El proyecto forma parte de la visión municipal de revitalizar sectores históricos, dinamizar la economía local y reforzar la imagen multicultural de Panamá, reconociendo el aporte de la comunidad china al desarrollo del país.