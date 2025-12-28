Calendario del IMA para venta de arroz y jamón picnic: Provincias, fechas y requisitos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) informó que los días lunes 29 y martes 30 de diciembre se realizará la venta de arroz a través de las megaferias arroceras en distintos puntos del país, a partir de las 8:00 de la mañana.

La entidad exhortó a los ciudadanos a llevar su cédula de identidad personal vigente y bolsas reutilizables, requisitos indispensables para facilitar el proceso de compra.

Provincias donde el IMA realizará megaferias y naviferias

Lunes 29 de diciembre

Panamá

Bocas del Toro

Herrera

Panamá Este

Coclé

Darién

Martes 30 de diciembre

Veraguas

Los Santos

Colón

Chiriquí

Darién

Panamá

Panamá Oeste (Naviferias)

Panamá Este

Coclé

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Telemetro/status/2004953317445976523?s=20&partner=&hide_thread=false Costo y puntos de venta del arroz del IMA para el lunes 29 de diciembre de 2025.https://t.co/7JqSN8qX3U — Telemetro (@Telemetro) December 27, 2025

Gran cierre de las Naviferias 2025

El IMA anunció que el gran cierre de las Naviferias 2025 se realizará el martes 30 de diciembre, en el distrito de Arraiján, específicamente en la cancha de baloncesto de Bique, desde las 7:00 a.m.

La entidad reiteró que todas las ventas se realizarán únicamente en efectivo, sin excepción, por lo que recomienda a los asistentes tomar las previsiones necesarias.

Naviferias 2025: requisitos para la compra

Para adquirir la bolsa o caja navideña, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:

Presentar cédula de identidad personal vigente.

Llevar bolsa reutilizable.

No se aceptan licencias de conducir ni permisos de residencia.

Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.

El IMA recomendó adquirir una sola caja por familia, con el objetivo de que un mayor número de personas pueda beneficiarse.

¿Qué incluye la bolsa navideña del IMA?

La bolsa o caja navideña contiene productos básicos para la cena de Navidad:

Jamón tipo picnic

Sal

Guandú en lata

Lata de piña en rodajas

10 libras de arroz

1 libra de azúcar