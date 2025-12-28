Calendario del IMA para venta de arroz y jamón picnic: Provincias, fechas y requisitos

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que los días lunes 29 y martes 30 de diciembre se realizará la venta de arroz a través de las megaferias arroceras en distintos puntos del país, a partir de las 8:00 de la mañana.
La entidad exhortó a los ciudadanos a llevar su cédula de identidad personal vigente y bolsas reutilizables, requisitos indispensables para facilitar el proceso de compra.
Provincias donde el IMA realizará megaferias y naviferias
Lunes 29 de diciembre
- Panamá
- Bocas del Toro
- Herrera
- Panamá Este
- Coclé
- Darién
Martes 30 de diciembre
- Veraguas
- Los Santos
- Colón
- Chiriquí
- Darién
- Panamá
- Panamá Oeste (Naviferias)
- Panamá Este
- Coclé
Gran cierre de las Naviferias 2025
El IMA anunció que el gran cierre de las Naviferias 2025 se realizará el martes 30 de diciembre, en el distrito de Arraiján, específicamente en la cancha de baloncesto de Bique, desde las 7:00 a.m.
La entidad reiteró que todas las ventas se realizarán únicamente en efectivo, sin excepción, por lo que recomienda a los asistentes tomar las previsiones necesarias.
Naviferias 2025: requisitos para la compra
Para adquirir la bolsa o caja navideña, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos obligatorios:
- Presentar cédula de identidad personal vigente.
- Llevar bolsa reutilizable.
- No se aceptan licencias de conducir ni permisos de residencia.
- Solo se permitirá la compra de una caja navideña por persona.
El IMA recomendó adquirir una sola caja por familia, con el objetivo de que un mayor número de personas pueda beneficiarse.
¿Qué incluye la bolsa navideña del IMA?
La bolsa o caja navideña contiene productos básicos para la cena de Navidad:
- Jamón tipo picnic
- Sal
- Guandú en lata
- Lata de piña en rodajas
- 10 libras de arroz
- 1 libra de azúcar