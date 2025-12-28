EN VIVO
Panamá
EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 28 de diciembre del 2025
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este 28 de diciembre de 2025.
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 28 de diciembre de 2025.
Contenido relacionado: ¿Ganaste? Resultados del sorteo de la Lotto y Pega 3 del 27 de diciembre de 2025
En esta nota: