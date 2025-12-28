EN VIVO

EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 28 de diciembre del 2025

X/@lnbpma
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este 28 de diciembre de 2025.

Por Noemí Ruíz

Hoy puedes ser el ganador del sorteo dominical del 28 de diciembre 2025

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 28 de diciembre

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 9, 4, 1 y 2.

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical extraordinario del 28 de diciembre de 2025, de la Lotería Nacional de Panamá, se transmite a través de diferentes plataformas digitales en vivo como: Telemetro.com y MedcomGo

¿A qué hora inicia el sorteo del 28 de diciembre de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 28 diciembre de 2025.

