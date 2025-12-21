EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 21 de diciembre del 2025

Pirámide de Chakatín para el sorteo extraordinario dominical del 21 de diciembre
Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 8, 3, 5 y 2.
Sorteo dominical
Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este 21 diciembre de 2025.
Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 21 de diciembre de 2025.
