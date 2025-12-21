EN VIVO

Sorteo dominical

EN VIVO | Resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional del 21 de diciembre del 2025

Sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá.

Sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá.

Telemetro
Entretenimiento - 

Llegó el momento de conocer los resultados del sorteo dominical de la Lotería Nacional de Panamá que jugará este 21 diciembre de 2025.

Por Ana Canto

Sigue el minuto a minuto de la Lotería Nacional de Panamá. Conoce los resultados del sorteo dominical correspondiente al 21 de diciembre de 2025.

Le podría interesar: Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 21 de diciembre de 2025

Live Blog Post

Pirámide de Chakatín para el sorteo extraordinario dominical del 21 de diciembre

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 8, 3, 5 y 2.

Live Blog Post

¿Cómo ver EN VIVO el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo dominical del 21 de diciembre de 2025, de la Lotería Nacional de Panamá, se transmite a través de diferentes plataformas digitales en vivo como: Telemetro.com y MedcomGo

Live Blog Post

¿A qué hora inicia el sorteo del 21 de diciembre de la Lotería Nacional de Panamá?

Desde las 3:00 p.m., comienza la esfera de metal a girar con cada una de las balotas correspondiente al 21 diciembre de 2025.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 21 de diciembre de 2025

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo dominical

Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical extraordinario del 14 de diciembre de 2025

Recomendadas

Más Noticias