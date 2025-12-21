Mira la pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 21 de diciembre de 2025

Pirámide de Chakatín Entretenimiento -  21 de diciembre de 2025 - 09:47

Mira la pirámide de Chakatín para este domingo 21 de diciembre de 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

¡La espera ha terminado! Se han revelado los números ganadores de la Pirámide de Chakatín correspondientes al sorteo dominical del 21 de diciembre de 2025, ofreciendo a los participantes la oportunidad de acceder a los premio de la Lotería Nacional de Panamá.

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 21 de diciembre

Chakatín reveló que los números de la Pirámide son: 8, 3, 5 y 2.

¿A qué hora es la Lotería Nacional de Panamá del 21 de diciembre 2025?

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) comunicó que el sorteo correspondiente al sorteo del 21 de diciembre se jugará a las 3:00 p.m., en su horario regular.

¿Cómo ver el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá del 21 de diciembre 2025?

Puedes ver el sorteo de la Lotería de Panamá a través de las pantallas de Telemetro a nivel nacional o por Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

Pirámide de Chakatín para el sorteo dominical del 21 de diciembre de 2025.

