MEDUCA extiende hasta el 23 de diciembre el traslado de docentes de áreas de difícil acceso.

El traslado de docentes que prestaron servicio durante el año escolar 2025 en áreas de difícil acceso continuará hasta el martes 23 de diciembre, con el objetivo de garantizar un retorno seguro y ordenado a sus hogares.

Los traslados terrestres, acuáticos y aéreos fueron iniciados por el Ministerio de Educación (MEDUCA) el pasado viernes 19 de diciembre, con el apoyo de diversas entidades.

En total, se trata de 1,342 docentes que, según la entidad, desempeñaron una labor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizando el derecho a la educación de niños y jóvenes en comunidades rurales, comarcales y de difícil acceso.

El MEDUCA detalló que en la Región Educativa de Darién se trasladarán 305 docentes; en la comarca Emberá Wounaan, 70 educadores; en Guna Yala, 671 docentes; mientras que en la comarca Ngäbe Buglé se contempla el traslado aéreo de 296 docentes.