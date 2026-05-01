Panamá Nacionales -  1 de mayo de 2026 - 12:48

Sindicatos marchan este 1 de mayo por trabajo digno y mejores condiciones laborales

Los sindicatos reiteraron que el 1 de mayo no es solo una fecha conmemorativa, sino una jornada de lucha por la justicia social.

﻿Sindicatos marchan este 1 de mayo por trabajo digno y mejores condiciones laborales.

﻿Sindicatos marchan este 1 de mayo por trabajo digno y mejores condiciones laborales.

Ana Canto
Por Ana Canto

En el marco del Día Internacional del Trabajador, diversas organizaciones sindicales se movilizaron este viernes en la ciudad de Panamá para exigir el cumplimiento de derechos fundamentales y mejores condiciones de vida.

La marcha, que inició en horas de la mañana, partió desde el Parque Porras, en el corregimiento de Calidonia, con destino a la Plaza 5 de Mayo. Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas enfocadas en tres pilares principales: estabilidad laboral, mejoras salariales y trabajo digno.

Los líderes sindicales y participantes reiteraron que el 1 de mayo no es solo una fecha conmemorativa, sino una jornada de lucha por la justicia social.

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