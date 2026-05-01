﻿Sindicatos marchan este 1 de mayo por trabajo digno y mejores condiciones laborales.

En el marco del Día Internacional del Trabajador, diversas organizaciones sindicales se movilizaron este viernes en la ciudad de Panamá para exigir el cumplimiento de derechos fundamentales y mejores condiciones de vida.

La marcha, que inició en horas de la mañana, partió desde el Parque Porras, en el corregimiento de Calidonia, con destino a la Plaza 5 de Mayo. Durante el recorrido, los manifestantes corearon consignas enfocadas en tres pilares principales: estabilidad laboral, mejoras salariales y trabajo digno.

Los líderes sindicales y participantes reiteraron que el 1 de mayo no es solo una fecha conmemorativa, sino una jornada de lucha por la justicia social.