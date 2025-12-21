Incidente en Las Garzas de Pacora involucra a la Policía Nacional y a diputado de Darién.

La Policía Nacional informó sobre un incidente registrado en Las Garzas de Pacora , donde unidades policiales detuvieron y revisaron un vehículo propiedad del diputado Isaac Mosquera, que provenía de la provincia de Darién.

De acuerdo con la entidad, el hecho se produjo cuando un vehículo tipo pickup negro, sin placa visible, presuntamente evadió un punto de control policial ubicado en la entrada del corregimiento de Las Garzas, lo que dio inicio a una persecución. Durante la acción, las unidades realizaron un disparo de advertencia al aire.

Posteriormente, el automóvil se detuvo y fue abordado por los agentes. En la inspección visual, se observó que el vehículo transportaba varios bultos en la parte trasera. Tras atender las indicaciones policiales, el conductor descendió los objetos y se identificó como chofer de un vehículo perteneciente al diputado Mosquera, quien se encontraba dentro del auto.

La Policía señaló que, al consultarse al conductor sobre la ausencia de la placa, este indicó que la había retirado por temor a que se la hurtaran. Luego de realizar las coordinaciones correspondientes y no detectarse ninguna irregularidad adicional, se permitió que el vehículo continuara su recorrido.

Por su parte, el diputado denunció a través de sus redes sociales que fue retenido por más de dos horas, mientras regresaba con su familia de un evento en Darién. Indicó que, tras identificarse como diputado de la República, continuó su trayecto, pero pocos metros después escuchó y sintió un disparo, lo que generó una situación alarmante.

Añadió que “en ningún momento representé amenaza alguna, y que este tipo de actuaciones no solo son inaceptables, sino que ponen en riesgo la vida de cualquier ciudadano”.