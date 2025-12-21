Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron un reporte por posible riesgo eléctrico en la vía David–Boquete, en la provincia de Chiriquí. La entidad informó que el área fue desenergizada como medida preventiva y no se registraron personas lesionadas.
Panamá Nacionales - 21 de diciembre de 2025 - 16:02
Bomberos atienden reporte por riesgo eléctrico en Boquete
Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron el reporte e indicaron que el área fue desenergizada como medida preventiva y no se registraron personas lesionadas.
