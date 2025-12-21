Panamá Nacionales -  21 de diciembre de 2025 - 16:02

Bomberos atienden reporte por riesgo eléctrico en Boquete

Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron el reporte e indicaron que el área fue desenergizada como medida preventiva y no se registraron personas lesionadas.

Bomberos atienden reporte por riesgo eléctrico.

Bomberos atienden reporte por riesgo eléctrico.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Cuerpo de Bomberos atendieron un reporte por posible riesgo eléctrico en la vía David–Boquete, en la provincia de Chiriquí. La entidad informó que el área fue desenergizada como medida preventiva y no se registraron personas lesionadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2002820654127890720&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Cuerpo de Bomberos denuncia uso indebido del número de celular del director general

MITRADEL refuerza operativos de inspección laboral en Herrera y Los Santos

Edmundo González Urrutia agradece a Mulino por su respaldo a la causa democrática de Venezuela

Recomendadas

Más Noticias