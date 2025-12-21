Hospital Pediátrico de la CSS reporta 90 % de ocupación por aumento de virus respiratorios.

Las hospitalizaciones en el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad de la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social ( CSS ) se mantienen en un 90 % de ocupación, debido al incremento de casos de virus respiratorios en niños, advirtió la subdirectora médica, Dra. Hong Mei Bao.

La especialista explicó que los casos de virus sincitial respiratorio e influenza pueden complicarse cuando los menores presentan antecedentes de asma, alergias u otras patologías, así como cuando no cuentan con el esquema completo de vacunación.

Bao señaló que las condiciones climáticas propias de la temporada lluviosa han contribuido al aumento de estos casos, cuando se esperaba que hacia finales de diciembre los contagios comenzaran a disminuir.

Señales de alarma en menores

Los padres deben acudir a un especialista si el menor presenta alguno de los siguientes síntomas, a fin de realizar pruebas y una evaluación médica:

Tos persistente

Fiebre

Vómitos

Náuseas

Recomendaciones a los padres

Entre las principales recomendaciones dirigidas a los padres de familia, la doctora enfatizó la importancia de la vacunación, tanto en niños como en mujeres embarazadas y adultos mayores, para prevenir contagios:

Completar el esquema de vacunación

Mantener una adecuada higiene de manos

Cubrirse la boca al toser o estornudar

Utilizar mascarillas en lugares con aglomeraciones

Ante la presencia de cualquier síntoma, se exhorta a los padres a acudir al hospital o policlínica más cercana, donde el personal de salud evaluará la condición del menor.