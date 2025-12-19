Panamá Nacionales -  19 de diciembre de 2025 - 17:02

CSS anuncia cierre temporal del Cuarto de Urgencias en Betania

El Cuarto de Urgencias de la Policlínica de Betania estará cerrado este sábado 20 de diciembre de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. según la CSS

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) informó a la ciudadanía que el Cuarto de Urgencias de la Policlínica “Don Alejandro De La Guardia, Hijo”, ubicada en el corregimiento de Betania, permanecerá cerrado temporalmente este sábado 20 de diciembre de 2025, en horario de 6:00 a.m. a 9:00 a.m., debido a la realización de una limpieza profunda en sus instalaciones.

La entidad explicó que, durante el periodo de ejecución de los trabajos, no se permitirá el acceso al área intervenida, con el objetivo de garantizar las condiciones de bioseguridad tanto para los pacientes como para el personal de salud.

Una vez concluidas las labores de aseo, el servicio de urgencias será restablecido de manera regular, por lo que el horario de atención del sábado 20 de diciembre será de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Para el domingo 21 de diciembre, la policlínica brindará atención en su horario habitual de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Las autoridades de la unidad de salud indicaron que se coordinó el apoyo con otras unidades ejecutoras para la atención de pacientes, en caso de presentarse alguna emergencia durante el cierre temporal.

La CSS agradeció la comprensión de los usuarios y ofreció disculpas por los inconvenientes que estas labores puedan ocasionar.

