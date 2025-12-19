Se entrega alias "Dora", uno de los 33 más buscados por pandillerismo

La Policía Nacional informó que Luis Antonio Morales Chacón, alias “Dora”, se entregó voluntariamente este viernes a las autoridades, tras figurar en la lista de los 33 más buscados a nivel nacional.
Morales Chacón es requerido por el delito de pandillerismo, y sobre él pesaba una recompensa de 2 mil dólares ofrecida por las autoridades como parte de las acciones para ubicar a personas vinculadas a estructuras criminales.
Alias "Dora", uno de los 33 más buscados por pandillerismo
Tras su entrega, el individuo fue puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para los trámites legales de rigor.
Las autoridades reiteraron el llamado a las personas requeridas por la justicia a entregarse voluntariamente, destacando que estas acciones forman parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado en el país.