Se entrega alias "Dora", uno de los 33 más buscados por pandillerismo

Se entrega alias "Dora", uno de los 33 más buscados

La Policía Nacional informó que Luis Antonio Morales Chacón, alias “Dora”, se entregó voluntariamente este viernes a las autoridades, tras figurar en la lista de los 33 más buscados a nivel nacional.

Morales Chacón es requerido por el delito de pandillerismo, y sobre él pesaba una recompensa de 2 mil dólares ofrecida por las autoridades como parte de las acciones para ubicar a personas vinculadas a estructuras criminales.

Tras su entrega, el individuo fue puesto a disposición de las instancias judiciales correspondientes para los trámites legales de rigor.

Las autoridades reiteraron el llamado a las personas requeridas por la justicia a entregarse voluntariamente, destacando que estas acciones forman parte de los esfuerzos para reforzar la seguridad ciudadana y combatir el crimen organizado en el país.