Fiscalía investiga desaparición de joven de 18 años en Changuinola

Fiscalía investiga desaparición de Erika Miranda Valdez, en Changuinola. Ministerio Público

Según indicó la madre de la joven, Erika fue vista por última vez cuando salió de su residencia, ubicada en el corregimiento de La 30, sector 5 de Marzo. Al momento de su desaparición vestía una falda de tela color gris, suéter negro de manga larga, sandalias color chocolate y una cartera tipo bolso del mismo color.

