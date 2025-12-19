Fiscalía investiga desaparición de joven de 18 años en Changuinola

La Fiscalía Regional de Bocas del Toro adelanta una investigación por el delito contra la libertad, en perjuicio de Erika Miranda Valdez, de 18 años, quien fue reportada como desaparecida en el distrito de Changuinola.
Según indicó la madre de la joven, Erika fue vista por última vez cuando salió de su residencia, ubicada en el corregimiento de La 30, sector 5 de Marzo. Al momento de su desaparición vestía una falda de tela color gris, suéter negro de manga larga, sandalias color chocolate y una cartera tipo bolso del mismo color.
Erika Miranda Valdez es de rasgos indígenas, tez clara, estatura alta, contextura delgada, cabello liso negro, con corte a la altura de los codos, y presenta un lunar en el lado izquierdo del pómulo.
