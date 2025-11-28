Año sin salario: ocho juntas comunales de Changuinola exigen pago

Colaboradores de ocho juntas comunales del distrito de Changuinola denunciaron que no han recibido el pago de sus quincenas desde hace más de un año, situación que mantiene a decenas de trabajadores en una grave afectación económica.

Los representantes de estas juntas comunales hicieron un llamado al Municipio de Changuinola para que se busquen los mecanismos financieros y administrativos que permitan enfrentar la deuda acumulada y cumplir con los salarios pendientes.

Colaboradores de ocho juntas comunales no han recibido el pago de sus quincenas desde hace más de un año, representantes piden al Municipio de Changuinola encontrar los mecanismos para hacer frente a esta deuda.

Según los voceros, la falta de pago ha provocado dificultades en las familias afectadas, quienes dependen de estos ingresos para cubrir gastos esenciales. También señalaron que este retraso impacta directamente en el funcionamiento de las juntas comunales, ya que muchos colaboradores continúan laborando sin recibir compensación.

Los representantes reiteraron la urgencia de que el municipio actúe para garantizar el pago de las quincenas adeudadas y evitar que la situación se prolongue aún más.