Hombre acusado de agredir a su vecina adulta mayor en Soná será llevado ante un juez

Médicos que atienden el caso advierten que, su estado de salud no volvería a ser el mismo, tras brutal golpiza propinada por el hombre.

Noemí Ruíz
En las próximas horas será presentado ante un tribunal de garantías un hombre señalado como el responsable de propinar una violenta golpiza a una adulta mayor en Soná, provincia de Veraguas, un caso que ha generado profunda consternación en la comunidad.

El individuo, requerido por el delito contra el orden jurídico, familiar y el estado civil, en la modalidad de maltrato al adulto mayor, fue ubicado y aprehendido en el corregimiento de Rodeo Viejo.

Hombre agredió a su vecina en Soná

De acuerdo con las autoridades, el detenido es vecino de la víctima, un hecho que incrementó la indignación de los residentes, al tratarse de alguien cercano y conocido en el área.

La denuncia formal reveló que la mujer sufrió lesiones severas en el rostro y en distintas partes del cuerpo, además de coágulos de sangre en la garganta, producto de los golpes recibidos. La gravedad del ataque obligó a su traslado a un hospital en la ciudad capital, donde permanece recluida bajo estricta observación médica.

Adulta mayor trató de defenderse

Personas cercanas a la víctima relataron que, en un intento por defenderse, la adulta mayor habría utilizado una vara para repeler la agresión; sin embargo, la fuerza del atacante y la violencia del hecho la dejaron completamente vulnerable.

Médicos del Hospital Santo Tomás atienden el caso y advierten que, aunque pueda superar la etapa crítica, su estado de salud no volvería a ser el mismo, debido al impacto físico y emocional de las lesiones sufridas. Las autoridades mantienen la investigación en curso para esclarecer los hechos y garantizar justicia para la víctima.

