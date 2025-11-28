Turquía Nacionales -  28 de noviembre de 2025 - 12:21

Arzobispo Ulloa se reúne en audiencia privada con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I

La reunión entre el Arzobispo también resalta las buenas relaciones entre la Iglesia Católica en Panamá y el Patriarcado Ecuménico

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, fue recibido en una audiencia privada por Su Santidad Bartolomé I, Patriarca Ecuménico de Constantinopla y principal referente espiritual de la Iglesia Ortodoxa a nivel mundial.

El encuentro, catalogado como un gesto de fraternidad entre ambas iglesias, permitió dialogar sobre temas de interés común, incluyendo la promoción de la paz, el cuidado de la creación y el fortalecimiento del diálogo ecuménico.

La reunión también resalta las buenas relaciones entre la Iglesia Católica en Panamá y el Patriarcado Ecuménico, considerado la primera sede entre las Iglesias Ortodoxas y reconocido por su liderazgo global en temas de unidad cristiana.

