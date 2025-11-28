Desfile en Betania: Panameños honran los 204 años de independencia de Panamá de España

En el corregimiento de Betania se realiza este viernes un desfile cívico en conmemoración de los 204 años de la independencia de Panamá de España, con la participación de 50 delegaciones entre centros educativos, instituciones gubernamentales y agrupaciones artísticas.

Centros educativos desfilan en el corregimiento de Betania

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1994452963121631661&partner=&hide_thread=false En el corregimiento de Betania se realiza un desfile por los 204 años de independencia de Panamá de España, con la participación de 50 delegaciones y distintas presentaciones. pic.twitter.com/3SS0e7Dfom — Telemetro Reporta (@TReporta) November 28, 2025

Los asistentes disfrutan de diversas presentaciones musicales, bandas de guerra y actividades culturales que resaltan el orgullo patrio y la tradición histórica de esta fecha.

Las autoridades locales destacaron que el evento busca fortalecer los valores cívicos y brindar un espacio de celebración para las familias del sector.