Policía Nacional decomisa mercancía falsificada valorada en 400 mil dólares

La Policía Nacional indicó que la mercancía estaba oculta en el interior y debajo de los sacos de afrecho de arroz.

Ana Canto
Ana Canto

La Policía Nacional detuvo en el distrito de La Chorrera dos vehículos que se dirigían hacia la provincia de Chiriquí, cuyos ocupantes afirmaban transportar sacos de afrecho de arroz.

No obstante, ante la sospecha de una posible carga ilícita, las autoridades realizaron diligencias de allanamiento, encontrando 127 bultos con zapatillas y chancletas de marcas presuntamente falsificadas.

Los bultos estaban ocultos en el interior y debajo de los sacos de afrecho de arroz, con la aparente intención de evadir los controles de verificación.

La mercancía incautada, valorada en 400 mil dólares, fue puesta a órdenes de las autoridades judiciales para el trámite correspondiente, mientras avanzan las investigaciones.

