CEPANIM 2026: estos son los documentos que deben subir a la plataforma

A partir de este lunes 20 de abril, los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora ( CEPANIM ) podrán registrarse en la plataforma que habilitará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su sitio web oficial para la emisión de dichos documentos.

Para completar el proceso, los interesados deberán ingresar la documentación necesaria que permita verificar su autenticidad como beneficiarios del recurso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046004552759914807&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Economía y Finanzas habilitará a partir de este lunes 20 de abril, la plataforma para que los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim) se registren.



Se realizará un proceso de verificación de documentos y… pic.twitter.com/7TGAWOy0YQ — Telemetro Reporta (@TReporta) April 19, 2026

Documentos de registro según la condición del beneficiario

Beneficiario vivo

Registrar su información

Fotografía clara de su cédula de identidad personal

Beneficiario fallecido

En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:

Conyugues

Certificado de defunción del fallecido

Certificado de matrimonio

Cédula del conyugue

Conviviente o unión de hecho

Certificado de defunción

Una resolución judicial emitida por un juez de paz

Cédula del conviviente

Reclamo por parte de los hijos

Certificado de defunción

Certificado de nacimiento del hijo

Cédula del hijo

Nota sobre herederos

Si existe más de un hijo con derecho al beneficio, deben acordar quién realizará el registro. De no haber consenso, todos los hijos registrados deberán acudir personalmente a las oficinas del MEF para retirar el certificado, y repetir este trámite presencial al canjearlo en el Banco Nacional o comercios.

Uso y consultas del CEPANIM

Los CEPANIM son negociables en el Banco Nacional y comercios legalmente establecidos. También pueden utilizarse para la cancelación de deudas con el Estado.

Para mayor información, la entidad ha habilitado la línea de consultas: 506-6100.