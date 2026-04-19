CEPANIM 2026: estos son los documentos que deben subir a la plataforma

A partir de este lunes 20 de abril, los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM) podrán registrarse en la plataforma que habilitará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en su sitio web oficial para la emisión de dichos documentos.
Documentos de registro según la condición del beneficiario
Beneficiario vivo
- Registrar su información
- Fotografía clara de su cédula de identidad personal
Beneficiario fallecido
En contraste, cuando se trate de un beneficiario fallecido, el derecho al cobro recae sobre el cónyuge, el conviviente en unión de hecho o los hijos, quienes deberán presentar:
Conyugues
- Certificado de defunción del fallecido
- Certificado de matrimonio
- Cédula del conyugue
Conviviente o unión de hecho
- Certificado de defunción
- Una resolución judicial emitida por un juez de paz
- Cédula del conviviente
Reclamo por parte de los hijos
- Certificado de defunción
- Certificado de nacimiento del hijo
- Cédula del hijo
Nota sobre herederos
Si existe más de un hijo con derecho al beneficio, deben acordar quién realizará el registro. De no haber consenso, todos los hijos registrados deberán acudir personalmente a las oficinas del MEF para retirar el certificado, y repetir este trámite presencial al canjearlo en el Banco Nacional o comercios.
Uso y consultas del CEPANIM
Los CEPANIM son negociables en el Banco Nacional y comercios legalmente establecidos. También pueden utilizarse para la cancelación de deudas con el Estado.
Para mayor información, la entidad ha habilitado la línea de consultas: 506-6100.