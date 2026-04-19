Panamá Nacionales -  19 de abril de 2026 - 10:47

Plataforma del CEPANIM estará habilitada este lunes 20 de abril para beneficiarios

Este proceso de registro del CEPANIM es un paso obligatorio para las cerca de 425 mil personas que tienen derecho a este beneficio.

MEF habilitará plataforma de registro del CEPANIM. 

MEF habilitará plataforma de registro del CEPANIM. 

@MEF
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que a partir de las 8:00 a.m. de este lunes 20 de abril, estará disponible la plataforma digital para el registro de los beneficiarios de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (CEPANIM).

Este proceso es un paso obligatorio para las cerca de 425 mil personas que tienen derecho a este beneficio, ya que el registro funciona como el mecanismo de validación indispensable para programar los desembolsos.

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El proceso de registro se llevará a cabo de la siguiente manera:

  • Acceso al Portal: El enlace directo estará habilitado en la página web oficial del ministerio: https://mef.gob.pa.
  • Requisito Indispensable: Ningún beneficiario podrá recibir su certificado sin haber completado primero este registro digital, el cual busca depurar la base de datos y asegurar que el pago llegue a la persona correcta.
  • Validación y Citas: Una vez que el sistema valide la información suministrada por el usuario, el MEF comunicará oportunamente, a través de los medios oficiales o contacto directo, la cita presencial para la entrega física de los certificados.
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