Segunda quincena de abril: fechas confirmadas para servidores públicos

Segunda quincena de abril para servidores públicos.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que el lunes 27 de abril iniciarán los desembolsos correspondientes a la segunda quincena de este mes para los servidores públicos a nivel nacional.

De acuerdo con el calendario oficial de la entidad, el cronograma de pagos se extenderá durante la próxima semana.

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Primera quincena de abril de 2026

Lunes 27 de abril de 2026: Grupo N°1

Agentes del S.P.I.

Ministerio de Educación

Estamentos de Seguridad

Ministerio de Cultura

Martes 28 de abril de 2026: Grupo N°2

Asamblea Nacional

Contraloría General

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Relaciones Exteriores

Ministerio de Comercio e Industrias

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Economía y Finanzas

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Seguridad Pública

Ministerio de Ambiente

Tribunal Administrativo de la Función Pública

Defensoría del Pueblo

Miércoles 29 de 2026: Grupo N°3

Ministerio de Desarrollo Agropecuario

Ministerio de Salud

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Desarrollo Social

Tribunal Administrativo Tributario

Ministerio de la Mujer

Órgano Judicial

Procuraduría General de la Nación y de la Administración

Tribunal Electoral

Fiscalía General Electoral

Otros gastos de Adminsitración

Tribunal de Cuentas

Fiscalía de Cuentas

Conozca el calendario de pago para el primer semestre de 2026 ingresando al siguiente enlace: https://www.mef.gob.pa/