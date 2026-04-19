¿Cuándo estará listo el Cuarto Puente sobre el Canal? MOP revela avances y posible fecha

El ministro de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade, detalló los avances en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal , obra que se proyecta culminar en 2028 con el objetivo de aliviar el tráfico hacia la provincia de Panamá Oeste.

Durante su intervención en el programa Debate Abierto de Telemetro, el titular del MOP precisó que, al corte del 31 de marzo, el proyecto alcanzó un 35 % de ejecución. Asimismo, adelantó que para el mes de junio se prevé finalizar la construcción de todos los pilotes que sostendrán la infraestructura.

Andrade enfatizó que completar la fase de pilotaje permitirá iniciar formalmente los trabajos en la superestructura (parte superior del puente).

"Nosotros necesitamos tener ese puente en tiempo", afirmó el ministro, subrayando que la obra funcionará también como una vía paliativa ante posibles inhabilitaciones de los otros dos puentes que conectan con el área oeste del país.