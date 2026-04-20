Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 09:50

El fin de una exoneración de 50 años: Por qué ahora es más difícil comprar casa en Panamá

Elisa Suárez (Convivienda) advierte que la eliminación de la exoneración del ITBI en viviendas nuevas dispara el abono inicial y frena las ventas en un 55%.

El fin de una exoneración de 50 años
El fin de una exoneración de 50 añosCortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La industria inmobiliaria panameña atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Tras la implementación del cobro del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) a viviendas nuevas desde enero de este año, las alarmas se han encendido. Elisa Suárez, directora ejecutiva de Convivienda, advierte que este gravamen no solo encarece la propiedad, sino que bloquea el acceso de las familias al sistema crediticio.

El "golpe" al abono inicial: El principal freno para las familias

Durante su intervención en Cuarto Poder, Suárez fue enfática: el mayor impacto de la aplicación del ITBI a casas nuevas recae directamente sobre el abono inicial. Aunque el precio de venta final de la vivienda podría no variar drásticamente de inmediato, el monto en efectivo que una familia debe desembolsar para iniciar la compra ha subido considerablemente.

“A la persona le va a costar más acceder al abono inicial... no le podemos poner ya más cortapisa a las familias para que adquieran su vivienda”, señaló la directora de Convivienda. “A la persona le va a costar más acceder al abono inicial... no le podemos poner ya más cortapisa a las familias para que adquieran su vivienda”, señaló la directora de Convivienda.

Esta situación afecta principalmente al 87% de las familias panameñas, cuyo presupuesto se ubica dentro del rango de Interés Preferencial (hasta $120,000). Al eliminarse la exoneración que existió durante 50 años para viviendas nuevas, el flujo de nuevos propietarios se ha visto interrumpido por una barrera de liquidez inmediata.

Un desplome del 55% en las ventas y una crisis de empleo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046231525935485038?s=20&partner=&hide_thread=false

Las cifras presentadas por Convivienda dibujan un panorama sombrío para el sector construcción, considerado históricamente el motor de la economía nacional:

  • Caída en ventas: Se registra un descenso del 55% en la comercialización de viviendas en los últimos dos años.

  • Crisis laboral: En el último lustro, la industria ha perdido 40,000 empleos directos.

  • Efecto dominó: Al ser una "industria de 360 grados", la parálisis en la construcción de viviendas afecta la generación de empleos bien remunerados y el crecimiento del PIB.

El fin de la exoneración histórica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046217252840583483?s=20&partner=&hide_thread=false

Históricamente, la Ley de Interés Preferencial protegía a los compradores de su primera vivienda nueva del pago del ITBI. Sin embargo, con los cambios legislativos que entraron en vigor en enero de 2026, ese artículo fue eliminado.

Suárez sostiene que "cualquier costo que se le sume a un bien, tarde o temprano impacta en el comprador", y en este caso, el impacto es la exclusión de miles de panameños del mercado formal de vivienda.

Para los tomadores de decisión, el mensaje de Convivienda es claro: la vivienda no es solo un techo, es el principal motor de desarrollo y estabilidad social en Panamá, y añadir cargas tributarias en un momento de contracción podría profundizar la crisis habitacional y laboral del país.

En esta nota:
Seguir leyendo

Fiscalía investiga vencimiento de insumos en depósitos de la CSS por más de B/.2.5 millones

Embajador de Estados Unidos destaca extradición de implicado en atentado de Alas Chiricanas

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este martes 21 de abril

Recomendadas

Más Noticias