El fin de una exoneración de 50 años: Por qué ahora es más difícil comprar casa en Panamá

La industria inmobiliaria panameña atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Tras la implementación del cobro del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI) a viviendas nuevas desde enero de este año, las alarmas se han encendido. Elisa Suárez , directora ejecutiva de Convivienda, advierte que este gravamen no solo encarece la propiedad, sino que bloquea el acceso de las familias al sistema crediticio.

Durante su intervención en Cuarto Poder, Suárez fue enfática: el mayor impacto de la aplicación del ITBI a casas nuevas recae directamente sobre el abono inicial . Aunque el precio de venta final de la vivienda podría no variar drásticamente de inmediato, el monto en efectivo que una familia debe desembolsar para iniciar la compra ha subido considerablemente.

“A la persona le va a costar más acceder al abono inicial... no le podemos poner ya más cortapisa a las familias para que adquieran su vivienda”, señaló la directora de Convivienda. “A la persona le va a costar más acceder al abono inicial... no le podemos poner ya más cortapisa a las familias para que adquieran su vivienda”, señaló la directora de Convivienda.

Esta situación afecta principalmente al 87% de las familias panameñas, cuyo presupuesto se ubica dentro del rango de Interés Preferencial (hasta $120,000). Al eliminarse la exoneración que existió durante 50 años para viviendas nuevas, el flujo de nuevos propietarios se ha visto interrumpido por una barrera de liquidez inmediata.

Un desplome del 55% en las ventas y una crisis de empleo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046231525935485038?s=20&partner=&hide_thread=false Elisa Suárez, directora de @ConviviendaPA, habló en #CuartoPoder sobre la caída en la venta de viviendas en Panamá y el impacto del cobro del 2% del Impuesto de Transferencia de Bienes Inmuebles (ITBI).



Explicó que el ITBI es un impuesto que existe desde hace muchos años, pero… pic.twitter.com/eDIrQgw7YK — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

Las cifras presentadas por Convivienda dibujan un panorama sombrío para el sector construcción, considerado históricamente el motor de la economía nacional:

Caída en ventas: Se registra un descenso del 55% en la comercialización de viviendas en los últimos dos años.

Crisis laboral: En el último lustro, la industria ha perdido 40,000 empleos directos .

Efecto dominó: Al ser una "industria de 360 grados", la parálisis en la construcción de viviendas afecta la generación de empleos bien remunerados y el crecimiento del PIB.

El fin de la exoneración histórica

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046217252840583483?s=20&partner=&hide_thread=false “Pudimos sacar entonces la Ley de Interés Preferencial, una ley que históricamente dentro de sus textos decía que además el Impuesto de Transferencia de Bien Inmueble, que no lo confundamos con otros, estuvo siempre exonerado. Hace 50 años en este país para la primera vivienda,… pic.twitter.com/CrTMXp8xHr — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

Históricamente, la Ley de Interés Preferencial protegía a los compradores de su primera vivienda nueva del pago del ITBI. Sin embargo, con los cambios legislativos que entraron en vigor en enero de 2026, ese artículo fue eliminado.

Suárez sostiene que "cualquier costo que se le sume a un bien, tarde o temprano impacta en el comprador", y en este caso, el impacto es la exclusión de miles de panameños del mercado formal de vivienda.

Para los tomadores de decisión, el mensaje de Convivienda es claro: la vivienda no es solo un techo, es el principal motor de desarrollo y estabilidad social en Panamá, y añadir cargas tributarias en un momento de contracción podría profundizar la crisis habitacional y laboral del país.