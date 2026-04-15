Capturan en Albrook a colombianos vinculados a red internacional de drogas y armas

Interpol Panamá y la Policía Nacional dieron con la captura en Albrook

Un operativo conjunto entre la Interpol Panamá y la Policía Nacional permitió la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad colombiana en el sector de Albrook , presuntamente vinculados a una red internacional de tráfico de drogas y armas de guerra.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Requeridos por la Fiscalía de Asuntos Internacionales

image

Ambos individuos eran requeridos mediante orden de aprehensión por la Fiscalía Superior de Asuntos Internacionales, como parte de una investigación relacionada con crimen organizado transnacional.

Tras su captura, fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes para iniciar el proceso correspondiente, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional en materia penal.

Sujetos capturados en Albrook tenían alcance en Estados Unidos y Europa

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a una organización dedicada al tráfico de cocaína hacia mercados en Estados Unidos y Europa.

Las pesquisas indican que la estructura operaba de la siguiente manera:

Obtención de la droga en Colombia

Traslado por rutas marítimas y terrestres hacia Panamá

Uso del país como punto logístico intermedio

Envío de cargamentos hacia destinos internacionales

Uso de armas de grueso calibre y reuniones internacionales

Las autoridades también determinaron que el grupo criminal empleaba métodos de compartimentación para evitar ser detectado, además de sostener reuniones presenciales con contactos en distintos países.

Entre los elementos recabados destaca el uso de armas de fuego de grueso calibre, lo que evidencia el nivel de peligrosidad de la organización.