Panamá Nacionales -  19 de abril de 2026 - 11:46

Concurso General de Becas 2026: lugares de recepción de documentos este lunes 20 de abril

La recepción de documentos del Concurso General de Becas está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria.

Recepción de documentos del IFARHU.

Recepción de documentos del IFARHU.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) iniciará este lunes 20 de abril formalmente el proceso de recepción de documentos para los estudiantes preseleccionados en el Concurso General de Becas 2026.

Esta convocatoria está dirigida a alumnos de los niveles de educación primaria, secundaria y universitaria que completaron su registro digital y resultaron favorecidos en la etapa inicial de selección.

En esta primera fase, la recepción se concentrará exclusivamente en las provincias de Coclé, Herrera y Los Santos. Los centros de atención y sedes regionales estarán habilitados en el sitio web www.ifarhu.gob.pa/recepcion-de-documentos-de-estudiantes.

Concurso General de Becas 2026: recepción de documentos del 20 de abril

Provincia de Coclé - oficinas de Aguadulce

  • Olá: El Copé, El Palmar, La Pava, Olá y El Picacho.

Distrito de Antón - Oficina de IFARHU - Penonomé

  • Escuelas del distrito de Antón

Chitré - Oficina del IFARHU de Chitré

  • Corregimiento de Chitré

Los Santos - Oficina regional del IFARHU

  • Distritos de Los Santos y Macaracas
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Pasos para obtener la Declaración Jurada Socioeconómica

  • Ingrese al portal oficial: www.ifarhuconcurso.gob.pa.
  • Diríjase a la sección " Concurso General de Becas".
  • Haga clic en la opción "Declaración Jurada Socioeconómica".
  • Descargue e imprima el documento de forma gratuita
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