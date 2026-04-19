Panamá Nacionales -  19 de abril de 2026 - 17:09

¿Cuándo es el próximo día libre en Panamá? Esto debes saber

Los trabajadores de entidades públicas, empresas privadas y estudiantes no deberán asistir a sus labores ni clases durante el próximo día libre.

Días libres en Panamá.

Días libres en Panamá.

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Ana Canto
Por Ana Canto

El viernes 1 de mayo será el próximo día libre obligatorio en Panamá, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Al coincidir con un viernes, se prevé un fin de semana largo con una gran afluencia de viajeros hacia el interior del país.

De acuerdo con la legislación, los trabajadores de entidades públicas, empresas privadas y estudiantes no deberán asistir a sus labores ni clases.

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¿Cómo se paga el 1 de mayo si te toca trabajar?

Según el artículo 49 del Código de Trabajo de Panamá, al ser un día de descanso obligatorio por fiesta nacional, se aplican las siguientes reglas:

  • Recargo salarial: El trabajador debe recibir un recargo del 150 % sobre la jornada ordinaria (es decir, se paga la jornada normal más el 150 % adicional).
  • Descanso compensatorio: El empleado tiene derecho a un día de descanso compensatorio durante la semana siguiente.
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