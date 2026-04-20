Panamá Nacionales -  20 de abril de 2026 - 08:11

Magistrados en Panamá: ¿Cuántos galones de gasolina reciben por derecho al mes?

Los Magistrados en la República de Panamá pueden importar autos sin impuestos cada 3 años. Conoce los detalles.

Magistrados en Panamá

Magistrados en Panamá

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En Panamá, los magistrados del sistema judicial cuentan con beneficios establecidos por ley que incluyen combustible gratuito y la posibilidad de importar vehículos sin pagar impuestos, según el Código Judicial vigente.

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¿Cuánta gasolina reciben los magistrados en Panamá?

La normativa establece que:

  • Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
  • Magistrados de Tribunales Superiores
  • Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo

Este beneficio está destinado al uso en sus vehículos personales, los cuales también pueden portar placa oficial.

Importación de autos sin impuestos: así funciona el beneficio

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El mismo artículo indica que los magistrados pueden:

  • Importar un automóvil libre de impuestos o gravámenes
  • Frecuencia: cada tres años
  • Aprobación: a través del Órgano Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (antes Hacienda y Tesoro)

Condiciones clave:

  • El vehículo no puede ser vendido antes de 3 años
  • Si ocurre:
    • robo
    • accidente
    • pérdida total

El magistrado puede solicitar una nueva exoneración, siempre que lo justifique

Otros funcionarios con beneficios

  • Los jueces de circuito y municipales también tienen derecho a:
    • Placa oficial, aunque sin el beneficio de combustible ni importación exonerada

Este beneficio está contenido en el Código Judicial panameño, específicamente en la sección que regula la administración de justicia y los cargos judiciales.

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