Magistrados en Panamá: ¿Cuántos galones de gasolina reciben por derecho al mes?

En Panamá, los magistrados del sistema judicial cuentan con beneficios establecidos por ley que incluyen combustible gratuito y la posibilidad de importar vehículos sin pagar impuestos, según el Código Judicial vigente.
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La normativa establece que:
- Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
- Magistrados de Tribunales Superiores
- Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo
Este beneficio está destinado al uso en sus vehículos personales, los cuales también pueden portar placa oficial.
Importación de autos sin impuestos: así funciona el beneficio
El mismo artículo indica que los magistrados pueden:
- Importar un automóvil libre de impuestos o gravámenes
- Frecuencia: cada tres años
- Aprobación: a través del Órgano Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (antes Hacienda y Tesoro)
Condiciones clave:
- El vehículo no puede ser vendido antes de 3 años
- Si ocurre:
- robo
- accidente
- pérdida total
El magistrado puede solicitar una nueva exoneración, siempre que lo justifique
Otros funcionarios con beneficios
- Los jueces de circuito y municipales también tienen derecho a:
- Placa oficial, aunque sin el beneficio de combustible ni importación exonerada
Este beneficio está contenido en el Código Judicial panameño, específicamente en la sección que regula la administración de justicia y los cargos judiciales.