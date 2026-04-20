Magistrados en Panamá: ¿Cuántos galones de gasolina reciben por derecho al mes?

En Panamá, los magistrados del sistema judicial cuentan con beneficios establecidos por ley que incluyen combustible gratuito y la posibilidad de importar vehículos sin pagar impuestos, según el Código Judicial vigente.

De acuerdo con el Artículo 64 del Libro I de Organización Judicial , estos funcionarios tienen derecho a recibir hasta 100 galones de gasolina mensuales pagados por el Estado, además de otros privilegios vinculados a su cargo.

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¿Cuánta gasolina reciben los magistrados en Panamá?

La normativa establece que:

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia

Magistrados de Tribunales Superiores

Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo

Este beneficio está destinado al uso en sus vehículos personales, los cuales también pueden portar placa oficial.

Importación de autos sin impuestos: así funciona el beneficio

AMN-ECO EEUU-AUTOS-VENTAS Associated Press

El mismo artículo indica que los magistrados pueden:

Importar un automóvil libre de impuestos o gravámenes

Frecuencia: cada tres años

Aprobación: a través del Órgano Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas (antes Hacienda y Tesoro)

Condiciones clave:

El vehículo no puede ser vendido antes de 3 años

Si ocurre: robo accidente pérdida total



El magistrado puede solicitar una nueva exoneración, siempre que lo justifique

Otros funcionarios con beneficios

Los jueces de circuito y municipales también tienen derecho a: Placa oficial , aunque sin el beneficio de combustible ni importación exonerada

también tienen derecho a:

Este beneficio está contenido en el Código Judicial panameño, específicamente en la sección que regula la administración de justicia y los cargos judiciales.