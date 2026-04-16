¿Cuánto costará el combustible en Panamá desde el viernes 17 de abril?

La Secretaría Nacional de Energía publicó los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos que empezarán a regir desde las 6:00 a.m. en Panamá. Según el reporte oficial, gasolina de 95 octanos tiene un costo por litro de 2 centavos menos que la semana anterior.
Precios del combustible desde este viernes
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.231
- 91 octanos: 1.173
- Diésel: 1.368
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.234
- 91 octanos: 1.176
- Diésel: 1.371
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.239
- 91 octanos: 1.181
- Diésel: 1.376
Las Tablas
- 95 octanos: 1.247
- 91 octanos: 1.189
- Diésel: 1.384
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.255
- 91 octanos: 1.197
- Diésel: 1.392
Volcán
- 95 octanos: 1.257
- 91 octanos: 1.199
- Diésel: 1.395
Changuinola
- 95 octanos: 1.263
- 91 octanos: 1.205
- Diésel: 1.400