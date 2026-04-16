Panamá Nacionales -  16 de abril de 2026 - 17:21

¿Cuánto costará el combustible en Panamá desde el viernes 17 de abril?

La Secretaría Nacional de Energía publicó los precios del combustible que iniciarán a regir este viernes 17 en todo el territorio nacional.

Costo del combustible en Panamá.

Costo del combustible en Panamá.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía publicó los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos que empezarán a regir desde las 6:00 a.m. en Panamá. Según el reporte oficial, gasolina de 95 octanos tiene un costo por litro de 2 centavos menos que la semana anterior.

Por el contrario, el diésel bajo en azufre presentará un ligero incremento de 1 centavo por litro en las estaciones de servicio a nivel nacional.

Precios del combustible desde este viernes

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.231
  • 91 octanos: 1.173
  • Diésel: 1.368

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.234
  • 91 octanos: 1.176
  • Diésel: 1.371

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.239
  • 91 octanos: 1.181
  • Diésel: 1.376

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.247
  • 91 octanos: 1.189
  • Diésel: 1.384

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.255
  • 91 octanos: 1.197
  • Diésel: 1.392

Volcán

  • 95 octanos: 1.257
  • 91 octanos: 1.199
  • Diésel: 1.395

Changuinola

  • 95 octanos: 1.263
  • 91 octanos: 1.205
  • Diésel: 1.400
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