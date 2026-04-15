Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 17:09

Nuevos precios del combustible: reportan leve baja a partir del 17 de abril

Los precios del combustible comenzarán a regir desde las 6:00 a.m. de este viernes y estarán vigentes hasta el 1 de mayo, a las 5:59 a.m.

Combustible en Panamá.

Combustible en Panamá.

Combustible - Shutterstock
Ana Canto
Por Ana Canto

La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos en la República de Panamá, los cuales empezarán a regir a partir de este viernes 17 de abril.

Según el reporte oficial, los conductores que utilizan gasolina de 95 octanos experimentarán un alivio en sus costos, ya que el precio por litro disminuirá 2 centavos. Por el contrario, el diésel bajo en azufre presentará un ligero incremento de 1 centavo por litro en las estaciones de servicio a nivel nacional.

Los precios comenzarán a regir desde las 6:00 a.m. y estarán vigentes hasta el 1 de mayo, a las 5:59 a.m.

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Precios del combustible en Panamá

Panamá y Colón

  • 95 octanos: 1.231
  • 91 octanos: 1.173
  • Diésel: 1.368

Arraiján y La Chorrera

  • 95 octanos: 1.234
  • 91 octanos: 1.176
  • Diésel: 1.371

Penonomé, Aguadulce y Divisa

  • 95 octanos: 1.239
  • 91 octanos: 1.181
  • Diésel: 1.376

Las Tablas

  • 95 octanos: 1.247
  • 91 octanos: 1.189
  • Diésel: 1.384

Boquete y frontera

  • 95 octanos: 1.255
  • 91 octanos: 1.197
  • Diésel: 1.392

Volcán

  • 95 octanos: 1.257
  • 91 octanos: 1.199
  • Diésel: 1.395

Changuinola

  • 95 octanos: 1.263
  • 91 octanos: 1.205
  • Diésel: 1.400
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