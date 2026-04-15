Nuevos precios del combustible: reportan leve baja a partir del 17 de abril

La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos en la República de Panamá, los cuales empezarán a regir a partir de este viernes 17 de abril.
Los precios comenzarán a regir desde las 6:00 a.m. y estarán vigentes hasta el 1 de mayo, a las 5:59 a.m.
Precios del combustible en Panamá
Panamá y Colón
- 95 octanos: 1.231
- 91 octanos: 1.173
- Diésel: 1.368
Arraiján y La Chorrera
- 95 octanos: 1.234
- 91 octanos: 1.176
- Diésel: 1.371
Penonomé, Aguadulce y Divisa
- 95 octanos: 1.239
- 91 octanos: 1.181
- Diésel: 1.376
Las Tablas
- 95 octanos: 1.247
- 91 octanos: 1.189
- Diésel: 1.384
Boquete y frontera
- 95 octanos: 1.255
- 91 octanos: 1.197
- Diésel: 1.392
Volcán
- 95 octanos: 1.257
- 91 octanos: 1.199
- Diésel: 1.395
Changuinola
- 95 octanos: 1.263
- 91 octanos: 1.205
- Diésel: 1.400