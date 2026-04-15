Nuevos precios del combustible: reportan leve baja a partir del 17 de abril

Combustible en Panamá. Combustible - Shutterstock

Por Ana Canto La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios máximos de venta de los combustibles líquidos en la República de Panamá, los cuales empezarán a regir a partir de este viernes 17 de abril.

Según el reporte oficial, los conductores que utilizan gasolina de 95 octanos experimentarán un alivio en sus costos, ya que el precio por litro disminuirá 2 centavos. Por el contrario, el diésel bajo en azufre presentará un ligero incremento de 1 centavo por litro en las estaciones de servicio a nivel nacional.

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Los precios comenzarán a regir desde las 6:00 a.m. y estarán vigentes hasta el 1 de mayo, a las 5:59 a.m. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044526372907889000&partner=&hide_thread=false Este viernes 17 de abril empiezan a regir los nuevos precios máximos de venta de combustibles líquidos en Panamá.



La gasolina de 95 octanos bajará 2 centavos por litro. El diésel subirá 1 centavo.



Los nuevos precios se mantendrán vigentes hasta el viernes 1 de mayo de 2026. pic.twitter.com/IrX54UsE6N — Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2026 Precios del combustible en Panamá Panamá y Colón 95 octanos: 1.231

91 octanos: 1.173

Diésel: 1.368 Arraiján y La Chorrera 95 octanos: 1.234

91 octanos: 1.176

Diésel: 1.371 Penonomé, Aguadulce y Divisa 95 octanos: 1.239

91 octanos: 1.181

Diésel: 1.376 Las Tablas 95 octanos: 1.247

91 octanos: 1.189

Diésel: 1.384 Boquete y frontera 95 octanos: 1.255

91 octanos: 1.197

Diésel: 1.392 Volcán 95 octanos: 1.257

91 octanos: 1.199

Diésel: 1.395 Changuinola 95 octanos: 1.263

91 octanos: 1.205

Diésel: 1.400