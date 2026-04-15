Asesinato en Llano Bonito: atacantes disparan más de 15 veces contra un hombre en Juan Díaz

Un hombre murió tras un ataque a tiros en Llano Bonito

Un violento hecho de sangre se registró este miércoles en el corregimiento de Juan Díaz, específicamente en el sector de Llano Bonito , donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a tiros.

De acuerdo con información preliminar, sujetos armados se acercaron al vehículo en el que se encontraba la víctima y abrieron fuego en repetidas ocasiones.

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Asesinato en Llano Bonito: más de 15 disparos en el lugar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044502112881500354?s=20&partner=&hide_thread=false #LoÚltimo Se reporta un homicidio en el corregimiento de Juan Díaz, en la vía que conduce hacia la entrada al Corredor Sur. De acuerdo con testigos del hecho, un hombre a bordo de su vehículo fue emboscado por sujetos que le propinaron varios disparos. pic.twitter.com/HiSmQBoQvm — Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2026

En la escena, unidades de la Policía Nacional recolectaron más de 15 casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque.

Datos iniciales señalan que al menos tres atacantes estarían vinculados a este hecho.

Víctima fue trasladada, pero falleció

El hombre fue trasladado de urgencia a un centro médico con la intención de salvarle la vida; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad ni la edad de la víctima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044503916918821173?s=20&partner=&hide_thread=false Un hombre fue asesinado de varios disparos la tarde de este miércoles en el sector de Llano Bonito, corregimiento de Juan Díaz. De acuerdo con testigos, fue emboscado por sujetos cuando se trasladaba en su vehículo. pic.twitter.com/RgMUH8VYSM — Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2026

Investigación en desarrollo

Las autoridades mantienen operativos en el área y continúan con las investigaciones para dar con los responsables de este homicidio.

El hecho ocurrió en una vía que conecta hacia la entrada del Corredor Sur, zona de alto tránsito en la ciudad.

Información en desarrollo

Este caso se mantiene en desarrollo y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales sobre lo ocurrido.