Asesinato en Llano Bonito: atacantes disparan más de 15 veces contra un hombre en Juan Díaz

Un violento hecho de sangre se registró este miércoles en el corregimiento de Juan Díaz, específicamente en el sector de Llano Bonito, donde un hombre perdió la vida tras ser atacado a tiros.
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Asesinato en Llano Bonito: más de 15 disparos en el lugar
En la escena, unidades de la Policía Nacional recolectaron más de 15 casquillos de bala, lo que evidencia la intensidad del ataque.
Datos iniciales señalan que al menos tres atacantes estarían vinculados a este hecho.
Víctima fue trasladada, pero falleció
El hombre fue trasladado de urgencia a un centro médico con la intención de salvarle la vida; sin embargo, posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad ni la edad de la víctima.
Investigación en desarrollo
Las autoridades mantienen operativos en el área y continúan con las investigaciones para dar con los responsables de este homicidio.
El hecho ocurrió en una vía que conecta hacia la entrada del Corredor Sur, zona de alto tránsito en la ciudad.
Información en desarrollo
Este caso se mantiene en desarrollo y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales sobre lo ocurrido.