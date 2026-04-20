Japón levanta alerta de tsunami tras fuerte terremoto de 7,7

Japón retiró este lunes la alerta de tsunami emitida tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa oriental del centro y noreste del país, dejando al menos una persona herida.

El sismo, registrado en horas de la tarde, generó preocupación por posibles olas de gran tamaño, aunque el impacto fue menor al esperado.

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Olas más bajas de lo previsto

La Agencia Meteorológica de Japón había advertido sobre olas de hasta tres metros en varias zonas del norte del país, incluyendo:

Hokkaido

Iwate

Aomori

Sin embargo, hasta el momento solo se reportaron olas de aproximadamente 80 centímetros en el puerto de Kuji (Iwate).

Ante este escenario, las autoridades decidieron levantar la alerta de tsunami y mantener únicamente un aviso preventivo en zonas costeras.

Evacuaciones y un herido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2046178134886584592?s=20&partner=&hide_thread=false Un terremoto de magnitud 7.4 sacudió este lunes el norte de Japón y provocó olas de 80 centímetros, informó la agencia meteorológica nacional (JMA), que prevé olas de hasta tres metros.



El sismo se registró a las 16H53 locales (07H53 GMT) en aguas del Pacífico frente al norte… pic.twitter.com/F70lC1dQru — Telemetro Reporta (@TReporta) April 20, 2026

Durante la emergencia:

Se ordenó la evacuación de unas 170,000 personas en cinco prefecturas

en cinco prefecturas Se reportó al menos un herido en la ciudad de Hachinohe, quien fue trasladado al hospital tras caer en su vivienda

Alerta por posible megaterremoto

El terremoto, ocurrido a las 16:53 (hora local) con una profundidad de 20 kilómetros, llevó a la JMA a emitir una advertencia de posible megaterremoto en una amplia franja que va desde Hokkaido hasta la región cercana a Tokio.

La primera ministra, Sanae Takaichi, indicó que su gobierno se encuentra evaluando los daños humanos y materiales.

Transporte y plantas nucleares

El impacto del sismo también provocó:

Suspensión del servicio ferroviario, incluyendo el tren bala

Cortes de electricidad en algunas zonas

No obstante, operadores informaron que no se detectaron anomalías en centrales nucleares ni niveles inusuales de radiación.

Japón y su alta actividad sísmica

Japón se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, lo que explica la frecuencia de estos fenómenos en el país.

FUENTE: EFE