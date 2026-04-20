Japón levanta alerta de tsunami tras fuerte terremoto de 7,7

Japón retiró este lunes la alerta de tsunami emitida tras el fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió la costa oriental del centro y noreste del país, dejando al menos una persona herida.
Olas más bajas de lo previsto
La Agencia Meteorológica de Japón había advertido sobre olas de hasta tres metros en varias zonas del norte del país, incluyendo:
- Hokkaido
- Iwate
- Aomori
Sin embargo, hasta el momento solo se reportaron olas de aproximadamente 80 centímetros en el puerto de Kuji (Iwate).
Ante este escenario, las autoridades decidieron levantar la alerta de tsunami y mantener únicamente un aviso preventivo en zonas costeras.
Evacuaciones y un herido
Durante la emergencia:
- Se ordenó la evacuación de unas 170,000 personas en cinco prefecturas
- Se reportó al menos un herido en la ciudad de Hachinohe, quien fue trasladado al hospital tras caer en su vivienda
Alerta por posible megaterremoto
El terremoto, ocurrido a las 16:53 (hora local) con una profundidad de 20 kilómetros, llevó a la JMA a emitir una advertencia de posible megaterremoto en una amplia franja que va desde Hokkaido hasta la región cercana a Tokio.
La primera ministra, Sanae Takaichi, indicó que su gobierno se encuentra evaluando los daños humanos y materiales.
Transporte y plantas nucleares
El impacto del sismo también provocó:
- Suspensión del servicio ferroviario, incluyendo el tren bala
- Cortes de electricidad en algunas zonas
No obstante, operadores informaron que no se detectaron anomalías en centrales nucleares ni niveles inusuales de radiación.
Japón y su alta actividad sísmica
Japón se encuentra en el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, lo que explica la frecuencia de estos fenómenos en el país.
FUENTE: EFE