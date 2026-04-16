Despiden en Herrera al policía asesinado durante operativo en El Chorrillo

Este jueves 16 de abril de 2026, en la ciudad de Chitré, provincia de Herrera, se despidió con honores al policía Albis Espinoza , quien perdió la vida en cumplimiento del deber tras ser atacado a tiros durante un operativo en el sector de El Chorrillo el pasado domingo.

En medio de una profunda consternación, familiares, amigos y compañeros de armas destacaron las virtudes de Espinoza, recordándolo no solo como un oficial ejemplar, sino como un hijo dedicado, un compañero leal y un padre presente.

Durante las honras fúnebres, el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, resaltó el alto costo que conlleva la carrera policial, señalando que esta pérdida es un crudo recordatorio del sacrificio que realizan las unidades al arriesgar sus vidas por la paz y la seguridad del país.

En el ámbito judicial, el caso presenta avances significativos tras la audiencia de garantías realizada el miércoles 15 de abril, donde el Ministerio Público logró la legalización de la aprehensión y la imputación de cargos por homicidio doloso agravado y asociación ilícita para dos personas presuntamente vinculadas al hecho.

No obstante, los estamentos de seguridad mantienen operativos y líneas de investigación abiertas en la zona, ya que no se descarta la participación de otros sujetos pertenecientes a grupos delictivos en el ataque que segó la vida de la unidad policial.