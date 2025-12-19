Panamá participa en reunión del Consejo General del Mercosur previa a la cumbre en Brasil.

Como preámbulo a la Cumbre del Mercosur, que se celebrará este sábado en Foz de Iguazú, Brasil, este viernes se desarrolla la reunión del Consejo General del Mercosur, con la participación de los ministros de Relaciones Exteriores y ministros de los Estados partes y asociados, entre ellos el canciller de Panamá , Javier Martínez-Acha.

El encuentro tiene como objetivo analizar la evolución regional y diversos temas de política internacional. Durante la sesión, los cancilleres abordaron el estado del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), luego de que autoridades europeas solicitaran aplazar la firma del acuerdo hasta enero.

En este contexto, se discutió la postura del bloque frente al nuevo plazo, el cual permitiría a la Unión Europea alcanzar consensos entre los países que aún mantienen resistencias a la firma del acuerdo.

“Reafirmamos nuestro compromiso con el multilateralismo como vía legítima para la integración regional, la solución pacífica de diferencias y la construcción de consensos. Creemos en la cooperación solidaria entre los Estados latinoamericanos como base de la prosperidad compartida”, expresó el canciller.

Asimismo, el diplomático enfatizó la importancia de defender el derecho internacional y los tratados vigentes. “Sostenemos que reglas claras y previsibles garantizan estabilidad, confianza y paz en la región”.

Martínez-Acha también reafirmó la defensa de la democracia y el Estado de derecho, y rechazó cualquier forma de autoritarismo que vulnere la voluntad soberana de los pueblos y las libertades fundamentales.

Además del presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, la Cumbre del Mercosur contará con la participación del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, y de los mandatarios de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.