Presidente viaja a Brasil para participar en la LXVII Cumbre del Mercosur

El presidente de la República , José Raúl Mulino, viajó este viernes a Foz de Iguazú, Brasil, para participar este sábado 20 de diciembre en la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (Mercosur), donde Panamá presentará formalmente la ley que ratifica el Acuerdo de Complementación Económica (ACE-76).

Esta será la segunda intervención de Panamá como país asociado ante los jefes de Estado del bloque, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y marca un paso clave para consolidar su estatus dentro del Mercosur.

Paso clave para consolidar a Panamá como Estado asociado

Con la ratificación de esta ley, el presidente Mulino cumple oficialmente con uno de los requisitos fundamentales para fortalecer la relación de Panamá con el Mercosur y avanzar en su integración económica regional.

El ACE-76, aprobado en octubre de 2025, establece un marco de cooperación comercial que busca una integración gradual, flexible y progresiva, cuidando los intereses de los sectores productivos nacionales.

Panamá expone su visión ante el bloque en Brasil

El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, viajó este viernes a Foz de Iguazú, en Brasil, para participar de la LXVII Cumbre del Mercado Común del Sur (@mercosur), que se realizará este sábado 20 de diciembre, en su segunda intervención como país asociado.

En el encuentro Panamá…



Como antesala a la cumbre, este jueves se llevó a cabo un encuentro del Grupo Negociador del Mercado Común, en el cual Panamá recibió cortesía de sala para compartir su visión sobre la implementación del acuerdo.

La jefa de Negociaciones Comerciales Internacionales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), Linda Castillo, destacó que el ACE-76 permitirá a Panamá proteger su producción nacional y, al mismo tiempo, ofrecer al Mercosur su plataforma logística, conectividad aérea, marítima y portuaria, además de su red de acuerdos comerciales con 65 socios preferenciales a nivel mundial.

Panamá participa en el Consejo General del Mercosur

Este viernes también se desarrolla la reunión del Consejo General del Mercosur, con la participación de cancilleres y ministros de los Estados partes y asociados. Panamá está representado por el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, jefe del equipo negociador, y el canciller Javier Martínez-Acha.

Durante el encuentro se revisan los trabajos realizados durante el semestre, lo que permite a Panamá conocer de primera mano el funcionamiento interno del bloque, sus órganos y mecanismos de trabajo, fortaleciendo su proceso de acercamiento gradual con los países miembros.

Decisión estratégica de Estado

Bajo el liderazgo del presidente Mulino, el depósito oportuno del Acuerdo de Complementación Económica con el Mercosur es considerado una decisión económica de Estado, orientada a fortalecer la economía panameña, ampliar oportunidades comerciales, atraer inversión de calidad y consolidar el posicionamiento político y democrático del país en la región y el mundo.

El mandatario asiste a la cumbre acompañado por los ministros Felipe Chapman (Economía y Finanzas), Julio Moltó (Comercio e Industrias), Javier Martínez-Acha (Relaciones Exteriores) y el viceministro de Comercio Interior, Eduardo Arango.