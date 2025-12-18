Presidente Mulino inspecciona trabajos del cuarto puente sobre el Canal de Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, inspeccionó este 18 de diciembre los trabajos del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, una de las principales obras de infraestructura del país, que actualmente registra un avance del 30%.

Durante el recorrido realizado en el sector de La Boca, corregimiento de Ancón, se informó que más de 2,000 trabajadores, distribuidos en 25 frentes de construcción, participan activamente en el desarrollo del proyecto, el cual tendrá un impacto directo en la movilidad del área metropolitana y Panamá Oeste.

Las autoridades adelantaron que a inicios de 2026 se incorporarán alrededor de 1,500 nuevos trabajadores, con el objetivo de mantener el ritmo de avance tanto en los lados Este y Oeste como en los accesos del puente.

Obra clave para descongestionar el tránsito, según el presidente Mulino

image

El Cuarto Puente permitirá aliviar la carga vehicular de los actuales puentes de las Américas y Centenario, por donde diariamente transitan cerca de 64 mil y 42 mil vehículos, respectivamente.

El proyecto contempla la construcción de un puente atirantado de acero y concreto, con 985 metros de longitud, además de viaductos con cuatro túneles, diseñados para mejorar la conectividad entre la ciudad de Panamá y el lado oeste del Canal.

Detalles técnicos y avances estructurales

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, explicó que del lado Oeste ya se ha ejecutado el 50% de los pilotes del viaducto y el 80% del mejoramiento del suelo para el intercambiador que conectará la obra con la carretera Presidente Roberto F. Chiari, de ocho carriles.

En la pila principal del puente se han concluido 40 pilotes, de dos metros de diámetro y una profundidad promedio de 20 metros. El siguiente paso será la construcción de dovelas de concreto, fundamentales para los viaductos de aproximación Este y Oeste.

En tanto, los trabajos en el cerro Sosa registran un 34% de avance, mientras que en el viaducto Este las zapatas alcanzan 67% y las columnas 19%. La ejecución total de pilotes permanentes se sitúa en 59.75%, consolidando la base estructural del proyecto.