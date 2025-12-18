Presidente Mulino honra la memoria de capitán asesinado en Caimitillo

El presidente de la República, José Raúl Mulino, rindió este miércoles un sentido homenaje póstumo al capitán José Isaza Melo, oficial de la Policía Nacional que falleció en cumplimiento del deber el pasado 12 de diciembre, en el corregimiento de Caimitillo .

Durante un acto solemne realizado en la sede de la Policía Nacional, el mandatario expresó su solidaridad y condolencias a los padres del capitán, José Isaza y Mireya Melo, destacando la trayectoria de un oficial que dedicó 25 años de servicio a la institución.

Presidente Mulino honra a capitán de la Policía Nacional

En la ceremonia se colocaron ofrendas florales frente al monumento erigido en su memoria y el féretro fue cubierto con la bandera nacional, como símbolo de honor y sacrificio al servicio del país.

El homenaje contó con la presencia del ministro de Seguridad, Frank Ábrego, el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, miembros del directorio de los estamentos de seguridad, reservistas e invitados especiales. Tanto Ábrego como Fernández reiteraron su respaldo y acompañamiento a la familia del capitán Isaza en este momento de duelo.

Acto protocolar

Como parte del acto protocolar, se realizaron disparos de salva, el tradicional Toque de Silencio, y la Banda de Música de la Policía Nacional interpretó la pieza Homenaje a los Caídos, cuya letra resalta la vocación, entrega y sacrificio de los miembros de la fuerza pública.

De acuerdo con cifras oficiales, 197 unidades de los estamentos de seguridad han perdido la vida en cumplimiento del deber desde 1990 hasta la fecha, un recordatorio del riesgo permanente que enfrentan quienes velan por la seguridad del país.