Panamá Nacionales - 16 de diciembre de 2025 - 20:12
Menor de 14 años vinculado al doble homicidio en Caimitillo
La incursión de menores de edad en actos delictivos quedó en evidencia una vez más luego de que un adolescente de 14 años fue vinculado al hecho de sangre ocurrido en Caimitillo, en donde falleció un ciudadano que realizaba trabajo comunitario y un teniente de la Policía Nacional. Este año, la División Especializada en Adolescentes de la DIJ, ha tramitado a 936 menores de edad por cometer un acto infractor.