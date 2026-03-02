Centro de Desarrollo Infantil de Caimitillo abre en Panamá Norte y beneficiará a 150 niños

Padres e hijos llegaron desde temprano tomados de las manos para el inicio de clases y se encontraron con una sorpresa: el nuevo Centro de Desarrollo Infantil (CEDI) de Caimitillo , una obra que la Alcaldía de Panamá entregó a la comunidad en este comienzo del año escolar.

Contenido relacionado: Estas son las tarifas del Metro de Panamá para estudiantes en el Año Escolar 2026

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El centro, ubicado en Caimitillo, en el sector de Panamá Norte, es una instalación moderna con capacidad para 150 niños de 0 a 5 años, aunque inició operaciones con 88 estudiantes.

Familias del área señalaron que desde hace tiempo esperaban un espacio de este tipo, donde sus hijos puedan recibir atención especializada y un entorno adecuado para su desarrollo.

“Podemos irnos a trabajar tranquilos, aquí estarán bien”, expresó Estela, madre de familia, al destacar las condiciones del nuevo centro.

Alcalde comparte con los niños en Caimitillo

image

Durante la apertura del centro, el alcalde Mayer Mizrachi visitó el lugar y compartió con los estudiantes, además de entregar cuadernos en este primer día de actividades.

El alcalde destacó que el nuevo espacio busca fortalecer el desarrollo integral de la niñez del área.

“Este es un espacio seguro para el desarrollo integral de la población infantil del área. Los padres de familia pueden tener la certeza de que sus hijos estarán bajo el cuidado y la enseñanza de un personal profesional”, señaló. “Este es un espacio seguro para el desarrollo integral de la población infantil del área. Los padres de familia pueden tener la certeza de que sus hijos estarán bajo el cuidado y la enseñanza de un personal profesional”, señaló.

Un centro con atención integral para la primera infancia

El equipo técnico del CEDI trabajará en el fortalecimiento de habilidades:

Cognitivas

Lingüísticas

Motoras

Socioemocionales

image

Todo dentro de instalaciones diseñadas para la atención y formación temprana.

El nuevo centro tuvo un costo de B/. 897,139.90 y fue financiado con fondos de descentralización desde el año 2022. Además, cuenta con áreas educativas, recreativas y administrativas para el desarrollo integral de los niños.

Más centros infantiles inician funciones este año escolar

Con el inicio del año escolar, un total de 16 Centros de Desarrollo Infantil de la Alcaldía de Panamá comenzaron operaciones este 2 de marzo, incluyendo tres nuevas instalaciones ubicadas en:

Calidonia

Parque Norte

Caimitillo

Estos centros permitirán atender a 1,000 niños y niñas en todo el distrito.