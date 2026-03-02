Encuentran a una persona dormida en la pista del aeropuerto de Bocas del Toro

Una persona fue encontrada dormida sobre la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional José Ezequiel Hall , ubicado en Isla Colón, provincia de Bocas del Toro, durante una inspección rutinaria de seguridad realizada este domingo.

La situación fue confirmada por la Autoridad Aeronáutica Civil de Panamá, que explicó que el hallazgo ocurrió mientras el personal realizaba labores de verificación dentro del área operativa del aeropuerto.

Autoridades solicitaron apoyo policial

Según el comunicado oficial, tras detectar a la persona dentro de la pista se solicitó de inmediato el apoyo de la Policía Nacional de Panamá para atender el caso. Al llegar al lugar, las unidades observaron que la persona no respondía inicialmente. No obstante, luego de brindarle asistencia y aplicarle agua, reaccionó.

Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles adicionales sobre la identidad de la persona ni cómo logró ingresar a una zona restringida del aeropuerto.

AAC advierte sobre riesgos en áreas restringidas

La Autoridad Aeronáutica Civil reiteró el llamado a los residentes y a la población en general a no ingresar ni permanecer en áreas restringidas de los aeropuertos.

La entidad advirtió que este tipo de situaciones pone en riesgo la vida de las personas y también puede afectar la seguridad de las operaciones aéreas.

Asimismo, recordó que la seguridad aeroportuaria es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanos. El comunicado fue emitido en Panamá este 2 de marzo de 2026.