Canciller de Panamá pide equilibrio ante tensión en Medio Oriente

El canciller de Panamá , Javier Martínez Acha, se refirió a la situación de tensión en el Medio Oriente y señaló que el país debe mantener una postura equilibrada frente al conflicto internacional.

Durante sus declaraciones, el jefe de la diplomacia panameña indicó que Panamá debe actuar con prudencia, aunque sin ignorar los hechos que se registran en la región.

Contenido relacionado: Bono permanente 2026: jubilados y pensionados cobrarán en abril, este es el monto

Canciller apuesta por una posición de equilibrio ante la tensión en Medio Oriente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2028467258251469106?s=20&partner=&hide_thread=false Canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, sobre tensión en Medio Oriente: "Nosotros tenemos que tener una posición de equilibrio... ahora, no podemos tampoco ser pasivos de la realidad de un régimen que ha violado todo tipo de derechos de su población y que ha enriquecido de… pic.twitter.com/0hYuAgPPAI — Telemetro Reporta (@TReporta) March 2, 2026

“Nosotros tenemos que tener una posición de equilibrio... ahora, no podemos tampoco ser pasivos de la realidad de un régimen que ha violado todo tipo de derechos de su población y que ha enriquecido uranio, más allá del uso civil que es aceptado por las agencias especializadas en este tipo de actividades”, expresó. “Nosotros tenemos que tener una posición de equilibrio... ahora, no podemos tampoco ser pasivos de la realidad de un régimen que ha violado todo tipo de derechos de su población y que ha enriquecido uranio, más allá del uso civil que es aceptado por las agencias especializadas en este tipo de actividades”, expresó.

El canciller también manifestó su expectativa de que la situación pueda resolverse por la vía diplomática. “Ojalá se pueda obtener una solución pacífica y cesen las hostilidades lo más pronto posible”, agregó.

Panamá mantiene llamado a solución pacífica

Las declaraciones del canciller se producen en medio de un contexto internacional marcado por el aumento de tensiones y preocupaciones sobre seguridad, derechos humanos y estabilidad regional.

Panamá, como país con una política exterior basada en el diálogo y la cooperación internacional, ha reiterado en distintas ocasiones la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos.