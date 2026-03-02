Canciller de Panamá pide equilibrio ante tensión en Medio Oriente

El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, se refirió a la situación de tensión en el Medio Oriente y señaló que el país debe mantener una postura equilibrada frente al conflicto internacional.
Contenido relacionado: Bono permanente 2026: jubilados y pensionados cobrarán en abril, este es el monto
Canciller apuesta por una posición de equilibrio ante la tensión en Medio Oriente
El canciller también manifestó su expectativa de que la situación pueda resolverse por la vía diplomática. “Ojalá se pueda obtener una solución pacífica y cesen las hostilidades lo más pronto posible”, agregó.
Panamá mantiene llamado a solución pacífica
Las declaraciones del canciller se producen en medio de un contexto internacional marcado por el aumento de tensiones y preocupaciones sobre seguridad, derechos humanos y estabilidad regional.
Panamá, como país con una política exterior basada en el diálogo y la cooperación internacional, ha reiterado en distintas ocasiones la importancia de buscar soluciones pacíficas a los conflictos.