MiAmbiente rescata a ciudadano extraviado en Altos de Campana

Un ciudadano que se encontraba extraviado en el Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, en Panamá Oeste, fue rescatado por unidades de la Policía Nacional de Panamá en coordinación con funcionarios del Ministerio de Ambiente de Panamá ( MiAmbiente ).

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ciudadano fue localizado cerca del punto geodésico del Comando Sur. Tras ser ubicado por los equipos de búsqueda, se confirmó que se encontraba en estado estable y sin lesiones, por lo que se procedió con su traslado seguro desde el área.

Operativo de búsqueda por MiAmbiente en área protegida

Las unidades desplegaron un operativo en la zona del parque, considerada un área natural de difícil acceso en algunos sectores, lo que suele requerir coordinación entre diferentes instituciones para ubicar a personas extraviadas.

Las autoridades reiteraron el llamado a los visitantes de áreas protegidas a: