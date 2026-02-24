MiAmbiente brinda atención especializada a pichones de loro moña amarilla decomisados en Sarigua

El Ministerio de Ambiente de Panamá ( MiAmbiente ) informó que los pichones de loro moña amarilla decomisados recientemente dentro del Parque Nacional Sarigua, donde eran transportados ilegalmente en bolsas, reciben atención especializada como parte de su proceso de rehabilitación.

MiAmbiente recordó que extraer especies es ilegal

Según la entidad, la recuperación de estas aves puede tomar meses e incluso años, con el objetivo de que mantengan su comportamiento silvestre y no desarrollen dependencia de los seres humanos.

MiAmbiente recordó que extraer especies de su entorno natural no solo es ilegal, sino que también rompe ciclos de vida y obliga a realizar un gran esfuerzo técnico para intentar revertir el daño causado.