Puertos de Balboa y Cristóbal: contralor refrenda contratos de concesión para su operación

Los dos contratos de concesión transitoria para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal fueron refrendados por el contralor general de la República, Anel Flores De La Lastra.
Acuerdos entre la AMP y TIL Panamá S.A.
El contrato entre la AMP y la empresa TIL Panamá S.A. responde a la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del puerto de Cristóbal.
El acuerdo, suscrito mediante procedimiento excepcional, establece un monto de 15 millones 800 mil dólares en concepto de contraprestación económica del concesionario.
Contrato entre la AMP y APMT Panamá S.A.
El Consejo de Gabinete Extraordinario aprobó la Resolución N.º 4, mediante la cual se avala el Contrato de Concesión Transitoria entre la Autoridad Marítima de Panamá y APMT Panamá S.A. para la operación del puerto de Balboa.
El contrato contempla un monto de B/.26,100,000.00 en concepto de contraprestación económica del concesionario.
Este lunes 23 de febrero se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC).