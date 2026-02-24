Puertos de Balboa y Cristóbal: contralor refrenda contratos de concesión para su operación

El contralor Anel Flores durante el refrendo de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Los dos contratos de concesión transitoria para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal fueron refrendados por el contralor general de la República, Anel Flores De La Lastra.

Los acuerdos fueron suscritos entre la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la empresa APMT Panamá S.A., encargada de la operación del puerto de Balboa; y la empresa TIL Panamá S.A., responsable de la operación del puerto de Cristóbal. Ambos acuerdos tendrán un periodo de 18 meses.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026307786276016593&partner=&hide_thread=false Los dos contratos de concesión transitoria para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal ya fueron refrendados por el contralor general de la República de Panamá, @AnelBoloFlores.



Estos fueron suscritos entre la Autoridad Marítima de Panamá (@AMP_Panama) y la empresa… pic.twitter.com/F13l7vQHYP — Telemetro Reporta (@TReporta) February 24, 2026

Acuerdos entre la AMP y TIL Panamá S.A.

El contrato entre la AMP y la empresa TIL Panamá S.A. responde a la continuidad de la operación, mantenimiento y administración del puerto de Cristóbal.

El acuerdo, suscrito mediante procedimiento excepcional, establece un monto de 15 millones 800 mil dólares en concepto de contraprestación económica del concesionario.

Contrato entre la AMP y APMT Panamá S.A.

El Consejo de Gabinete Extraordinario aprobó la Resolución N.º 4, mediante la cual se avala el Contrato de Concesión Transitoria entre la Autoridad Marítima de Panamá y APMT Panamá S.A. para la operación del puerto de Balboa.

El contrato contempla un monto de B/.26,100,000.00 en concepto de contraprestación económica del concesionario.

Este lunes 23 de febrero se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y Panama Ports Company (PPC).