Transición de puertos Balboa y Cristóbal generará $100 millones para Panamá

La transición en la administración de los puertos de Balboa y Cristóbal podría generar aproximadamente 100 millones de dólares en beneficio para la República de Panamá durante un periodo de hasta 18 meses, según informaron autoridades del Gobierno.

El encargado de la transición portuaria, Alberto Alemán Zubieta, explicó que los contratos temporales ya fueron refrendados y publicados oficialmente.

"Ambos contratos ya fueron refrendados y ambos contratos ya fueron puestos en la Gaceta Oficial. Ambos contratos cuando sumas el balance de ambos contratos en el periodo de 18 meses, deberían dar un beneficio de aproximadamente de 100 millones de dólares a la República de Panamá", indicó.

AMP destaca transición ordenada de los puertos

Por su parte, el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert, señaló que la institución es responsable de garantizar una transición ordenada para mantener la operación eficiente de ambas terminales portuarias.

“Desde la Autoridad Marítima consideramos que esto ha sido un gran logro. Hoy recibimos estos puertos que son panameños y somos responsables de que se dé una transición ordenada para que operen bajo condiciones de excelencia”, expresó.

Las operaciones estarán a cargo de dos empresas internacionales con contratos temporales mientras se define el proceso definitivo de concesión.

Empresas que operarán temporalmente los puertos

Durante esta etapa, el puerto de Balboa será operado por APM Terminals, mientras que el puerto de Cristóbal estará bajo la operación de TIL Panamá.

Alemán Zubieta explicó que ambas compañías ya manejan gran parte del movimiento de carga en estas terminales.

Según detalló, APM Terminals gestiona más del 80% de la carga en Balboa, mientras que TIL está vinculada a cerca del 90% de la carga que se moviliza en el puerto de Cristóbal.

Gobierno garantiza estabilidad laboral

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, aseguró que los derechos de los trabajadores portuarios están garantizados tras el fallo que declaró inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company.

“Conversamos con los trabajadores y les explicamos que sus derechos están garantizados. Aquí no hay despidos y la palabra del presidente se cumplió”, afirmó.

Además, destacó que el sistema portuario panameño continúa operando gracias al trabajo de miles de trabajadores nacionales que sostienen esta actividad estratégica para la economía del país.