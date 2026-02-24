MITRADEL descarta paralización laboral en puertos tras cambio de concesión

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, se reunió este martes con trabajadores portuarios en la provincia de Colón, donde aseguró que no deben generarse incertidumbres tras la declaración de inconstitucionalidad del contrato de concesión entre el Estado y Panama Ports Company.

De acuerdo con la titular del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), las cartas de sustitución entregadas a los colaboradores reconocen la totalidad de sus años de servicio y los derechos adquiridos. Además, explicó que actualmente los trabajadores se encuentran en un proceso de entrenamiento para la implementación del nuevo sistema de operatividad.

La ministra confirmó que no existe paralización laboral ni en el puerto de Cristóbal ni en el puerto de Balboa, y reiteró que las operaciones continúan en fase de transición.

Indicó también que el servicio de internet de los equipos electrónicos fue suspendido por la empresa anterior como medida para preservar la seguridad de los trabajadores y de los equipos. En ese sentido, la nueva empresa operadora, TIL Panamá S.A., será la encargada de instalar el nuevo sistema de conectividad en las instalaciones.

En cuanto a los trabajadores subcontratistas del puerto de Cristóbal, Muñoz señaló que se trata de una situación que deberá ser atendida por la empresa concesionaria anterior.